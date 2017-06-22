  • 22 Июнь 2017
USD 23.06.2017 60.1482 +0.1482
USD ММВБ 18:17 59.90530  
EUR 23.06.2017 67.1495 +0.3515
EUR ММВБ 18:17 66.9260  
Нефть($) 22.06.2017 45.71 +2.12
Нефть(p) 22.06.2017 2749.37 +133.97

Глава «Воин-В» в суде подтвердил передачу взятки экс-депутату ЗакСа Нотягу

Автор:

Вячеслав Нотяг
© Фото: пресс-служба ЗакСа

Темы дня

По словам Олега Глущенко, он был вынужден давать по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение двух лет.

Гендиректор застройщика «Воин-В» Олег Глущенко в четверг, 22 июня, на заседании суда рассказал  о передаче взятки экс-депутату петербургского парламента Вячеславу Нотягу. Он сообщил, что вынужден был давать по 300 тыыс. рублей депутату каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов, предает «Фонтанка».

За это ему обещали не мешать в реновации квартала Ульянка в Кировском районе. По словам Глущенко, договоренности якобы так и не были выполнены в полном объеме.

«Депутат Нотяг перестал участвовать в протестных митингах, отправлять запросы, которые тормозили строительство. Но это продолжили делать другие депутаты, - заявил на суде глава компании «Воин-В». - Я также просил Нотяга передавать письма местных жителей мне, чтобы понимать, какие у тех замечания, и внести их в наш строительный план».

По словам бизнесмена, передача денег проходила лично и в разных местах: в Мариинском дворце, у Смольного и в кафе на улице Лени Голикова. При передаче последнего «транша» Нотяга задержали с поличным. На тот момент Глущенко уже написал заявление в ФСБ, и его встреча с депутатом фиксировалась.

Сейчас Вячеслав Нотяг после инсульта находится под домашним арестом. Подробнее о скандале с Нотягом можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm