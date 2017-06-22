Глава «Воин-В» в суде подтвердил передачу взятки экс-депутату ЗакСа Нотягу

Гендиректор застройщика «Воин-В» Олег Глущенко в четверг, 22 июня, на заседании суда рассказал о передаче взятки экс-депутату петербургского парламента Вячеславу Нотягу. Он сообщил, что вынужден был давать по 300 тыыс. рублей депутату каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов, предает «Фонтанка».

За это ему обещали не мешать в реновации квартала Ульянка в Кировском районе. По словам Глущенко, договоренности якобы так и не были выполнены в полном объеме.

«Депутат Нотяг перестал участвовать в протестных митингах, отправлять запросы, которые тормозили строительство. Но это продолжили делать другие депутаты, - заявил на суде глава компании «Воин-В». - Я также просил Нотяга передавать письма местных жителей мне, чтобы понимать, какие у тех замечания, и внести их в наш строительный план».

По словам бизнесмена, передача денег проходила лично и в разных местах: в Мариинском дворце, у Смольного и в кафе на улице Лени Голикова. При передаче последнего «транша» Нотяга задержали с поличным. На тот момент Глущенко уже написал заявление в ФСБ, и его встреча с депутатом фиксировалась.

Сейчас Вячеслав Нотяг после инсульта находится под домашним арестом. Подробнее о скандале с Нотягом можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

