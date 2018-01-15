«Воин-В» игнорирует решение суда и продолжает незаконные работы у парка Алексанино

Строительная компания «Воин-В» продолжает работы в районе парка Александрино, несмотря на решение суда, заявил в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский. Парламентарий направил срочное обращение прокурору Петербурга и в Госстройнадзор, потребовав остановить работы и наказать виновных.

По информации Вишневского, незаконные работы в квартале Ульянка 2А продолжаются, причем 12 января снесли деревья в зоне ландшафта, охраняемого ЮНЕСКО. В доказательство он указал в обращении ссылку на видео о работах 11 и 12 января.

Госстройнадзор до этого уже обращал внимание на то, что «Воин-В» строит без разрешения дома в квартале Ульянка. Компании грозил административный штраф до одного млн рублей. В начале декабря 2017 года Горсуд подтвердил запрет «Войну-В» на строительство жилых комплексов «Бенуа-2» и «Шереметьевский дворец» в квартале Ульянка.

Компания «Воин-В» славится и другими скандалами, главный из которых – дача взятки экс-депутату петербургского Законодательного собрания Вячеславу Нотягу. «Воин-В» выдавала парламентарию по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это компании обещали не мешать в реновации квартала Ульянка.

Видео: YouTube / Ольга Смирнова