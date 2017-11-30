Госстройнадзор: «Воин-В» без разрешения строит жилой дом на Лени Голикова

«Воин-В» без разрешения строит жилой дом на улице Лени Голикова. Компанию ждет административный штраф до одного млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

«В ходе выездного осмотра, было установлено, что застройщик в нарушение решения суда о приостановке действия разрешения, выполняет работы по устройству фундамента башенного крана», - рассказали в ведомстве.

Дом строится на участке 145, около дома номер 15, корпус 3. Аналогичная ситуация на объекте «Воин-В» на той же улице - участок 249. Предписание о приостановке строительства уже выдавалось застройщику, однако, он его нарушил.

«В связи с этим надзорное ведомство рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о нарушении предписания и о привлечении к административной ответственности в виде приостановки деятельности компании до 90 суток», - резюмировали в Госстройнадзоре.

Компания «Воин-В» славится скандалами, главный из которых - дача взятки экс-депутату петербургского Законодательного собрания Вячеславу Нотягу. «Воин-В» выдавала парламентарию по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это компании обещали не мешать в реновации квартала Ульянка в Кировском районе.