Глава Европейского совета призвал готовиться к худшему сценарию в отношениях с США

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюзу нужно подготовиться к неблагоприятному сценарию в диалоге с США. Об этом он написал в письме, направленном участникам саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.

По словам Туска, страны союза настойчиво пытаются сохранить единство Запада, однако трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики главы США Дональда Трампа.

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Председатель Евросовета отметил что разногласия Штатов и Европы выходят за раки торговли. Он обещал поделиться своей политической оценкой ситуации с участниками саммита.

В марте 2018 года Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия в США. Изначально они действовали против России, а с 1 июня также распространились на страны Европейского союза, Канаду и Мексику. В ответ на решение американского президента Россия введет дополнительные пошлины на американские товары.

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