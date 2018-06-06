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Путин: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать от этого

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© Фото: Михаил Клементьев / РИА «Новости»

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Глава РФ в очередной раз раскритиковал санкции, введенные в отношении России.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые под давлением США ввели антироссийские санкции, теперь сами от них страдают. Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин отметил, что власти Штатов недавно ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Они начали действовать почти для всех стран с конца мая, а в отношении России – еще с марта.

«Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», – сказал президент.

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Он отметил, что санкции не заставят Россию отказаться от защиты своих интересов и «никогда не заставят нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития». Путин также выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься».

Ранее Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

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