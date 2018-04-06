США ввели санкции против российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка»

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка».

Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит», сообщается в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Ограничения коснутся и крупных компаний, в том числе «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

В начале 2018 года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который попали 210 высокопоставленных чиновников и бизнесменов с состоянием более 1 млрд долларов. Документ составили в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», принятом из-за подозрения о вмешательстве России в выборы президент Штатов в 2016 году.

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