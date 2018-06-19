Россия введет дополнительные пошлины на американские товары

Власти России введут дополнительные пошлины на товары из США в ответ на ограничения на ввоз стали и алюминия в Штаты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства экономического развития Максима Орешкина.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», – сказал чиновник.

Орешкин подчеркнул, что пошлины будут касаться американских товаров, чьи аналоги есть на российском рынке. Он добавил, что меры будут приняты в ближайшее время.

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Инициативу поддержал Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По его мнению, решение Минэкономразвития «идет в продолжение действий Соединенных Штатов».

«Давно пора ограничить ввоз импортных товаров на российский рынок для того, чтобы импортозамещение нашло своё реальное воплощение», – передает RT слова Арефьева.

О введении пошлин на сталь и алюминий в марте 2018 года заявил президент США Дональд Трамп. Он объяснил решение желанием защитить американских производителей. С начала лета пошлины распространились на Канаду, Мексику и страны Европейского союза.

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