«Коммерсантъ»: Руководство МЧС объявило о масштабных реформах

Руководство МЧС России, которое 18 мая возглавил Евгений Зиничев, объявило о реформах в системе министерства. Об этом сообщил «Коммерсант».

Изменения обсуждались на совещании, которое провел исполняющий обязанности первого замминистра Александр Чуприян. Он заявил, что было принято решение отказаться от экономии топлива, которая продолжалась с 2015 года. По мнению Чуприяна, это «нарушало тренировочный и учебный процессы и вело к профессиональной деградации».

Руководство МЧС намерено завершить процесс «оптимизации», в рамках которой за три года из министерства уволили почти 60 тыс. человек, в том числе сотрудников старше 45 лет.

Чуприян также сказал, что в МЧС перестанут носить оранжевые береты, обязательный с 2017 года элемент форменной одежды. «Не сочтите за мелочь, но тем не менее — вернуть головной убор фуражку», – сказал он. Один из сотрудников министерства, пожелавший скрыть свое имя, заявил, что «береты были для нас как красная тряпка для быка».

Бывший глава кафедры пожарной тактики в Академии государственной противопожарной службы МЧС Александр Подгрушный назвал реформы «очень правильными и своевременными». По его словам, министерство «упало на дно, с которого очень тяжело подниматься».

«Лет пять еще будем выбираться из нынешней ситуации. «Зимняя вишня» – результат отношения общества к пожарной службе. Он как пожарный знает проблемы. Все довольны и рады, что подвижки начались», – добавил Подгрушный.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. По делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым подозревают в халатности и растрате.

Ситуация с «Зимней вишней» привела к масштабным проверкам всех торговых центров в России. Инспекторы из-за нарушений закрыли почти треть комплексов в стране.

Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

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