Переезд Смольного в «Невскую ратушу» завершится в сентябре

Чиновники Петербурга окончательно переедут в административный комплекс «Невская ратуша» в сентябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора и председателя комитета имущественных отношений Михаил Мокрецов.

По его словам, переезд уже начался. Планируется, что в здание в Дегтярном переулке переедут 13 комитетов и три госучреждения, два из которых уже работают на новом месте. Мокрецов отметил, что последним в «Невской ратуше» обоснуется комитет по социальной политике, а сам вице-губернатор – в конце июня или начале июля.

Чиновник добавил, что аппараты уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей Петербурга могут переехать в здание Федерального дома на Суворовском проспекте, 62. Он заявил, что это поможет повысить взаимодействие представителей власти и эффективнее решать проблемы горожан.

«Невская ратуша» – проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством.

Комплекс строят структуры «ВТБ Девелопмент». Властям Петербурга «Невская ратуша» обойдется в 20 млрд рублей.

Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами. В середине января 2018 года депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил, что после переезда комитетов Смольного в «Невскую ратушу» освободившиеся помещения могут «уплыть в нужные руки». По его словам, адреса весьма «вкусные», практически все – объекты культурного наследия. Парламентарий планирует направить в администрацию Петербурга еще один запрос, чтобы подробнее разобраться в складывающейся ситуации.

Ранее «Невскую ратушу» сотряс «мебельный» скандал, из-за которого УФАС оштрафовал Смольный. Все началось с того, что компании «Азимут» и «Мастер» обратились к антимонопольщикам, назвав контракт «Первой мебельной фабрики» на 392 млн рублей неправомерным. В итоге ведомство приостановило проведение тендера и потребовало изменить его. Однако Смольный все-таки провел конкурс, проигнорировав замечание УФАС.

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