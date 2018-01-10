Вишневский: Помещения комитетов Смольного могут "уплыть в нужные руки"

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский заявил, что после переезда комитетов Смольного в «Невскую ратушу» освободившиеся помещения могут «уплыть в нужные руки». Парламентарий опубликовал ответ губернатора на соответствующий депутатский запрос.

«Ответ уклончивый: мол, когда все будет готово – тогда и переедут. А главное – «в стадии проработки» вопрос об использовании помещений. Список прилагается… Адреса весьма «вкусные» – и практически все, Объекты культурного наследия», – написал Вишневский.

Депутат добавил, что, придется обращаться еще и требовать подробностей о «стадии проработки». По словам Вишневского, ему очень не хочется, чтобы городские памятники «уплыли» в чьи-нибудь «нужные руки».

Ранее «Невскую ратушу» сотряс «мебельный» скандал, из-за которого УФАС оштрафовал Смольный. Все началось с того, что компании «Азимут» и «Мастер» обратились к антимонопольщикам, назвав контракт «Первой мебельной фабрики» на 392 млн рублей неправомерным. В итоге ведомство приостановило проведение тендера и потребовало изменить его. Однако Смольный все-таки провел конкурс, проигнорировав замечание УФАС.

«Невская ратуша» – проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые готовятся к переезду.

