УФАС: Смольный должен изменить конкурс на закупку мебели в «Невскую ратушу»

Петербургское управление ФАС решило, что Смольный должен изменить конкурс на закупку мебели в «Невскую ратушу». Критерии для контракта стоимостью 413 млн рублей сочли чрезмерными. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

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Закупкой мебели занимается комитет по государственному заказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления». Им выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию.

Смольный внес в требования к контракту, чтобы у участника закупки были в наличии складские или производственно-складские помещения площадью не менее 30 тыс. кв. метров. Причем при оценке заявок вес этого критерия составляет 18%.

Заслушав представителей заказчика и заинтересованных лиц инспекция УАФС пришла к выводу, что установление такого критерия приводит к ограничению количества участников торгов, а это нарушение закона о контрактной системе.

«Участник, у которого нет таких площадей, чтобы выиграть на конкурсе должен будет сделать дисконт в 18%, а для высококонкурентного мебельного рынка – это очень большая сумма», – отметил заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Петр Яковлев.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.