УФАС проверит закупку мебели в «Невскую ратушу» на 413 млн рублей

Петербургское управление ФАС проверит закупку мебели в деловой центр «Невская ратуша», куда должны переехать комитеты Смольного. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

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Закупкой мебели за 413 млн рублей занимались комитет по государственному заказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления». Открытое заседание инспекции по контролю в сфере закупок пройдет уже завтра, 24 октября, в 15:00.

«По информации, поступившей в антимонопольный орган из сообщений СМИ, при проведении конкурса на поставку мебели усматриваются возможные признаки нарушения закона о контрактной системе», - рассказали в УФАС.

Ранее, 16 октября, петербургское УФАС приостановило конкурс на закупку мебели для «Невской ратуши». Сразу две компании, ООО «Азимут" и ООО «Мастер», пожаловались в ведомство на условия тендера. Поводом для жалобы стало требование заказчика, чтобы у будущего подрядчика был опыт поставки мебели на сумму минимум 82,6 млн рублей.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.

Проект центра был начат еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территория бывшего трамвайного парка номер четыре между Новгородской улицей, Дегтярным переулком и улицей Моисеенко в шесть га была передана специально учрежденному ЗАО «М» в 2006 году.

Изначально стройку планировалось завершить в конце 2010 года. Ее курировал сын губернатора Сергей Матвиенко, на тот момент, возглавлявший «ВТБ-Капитал». Нынешние сроки завершения инвестпроекта - 2018 год. Всего должно быть построено восемь бизнес-центров, гостиница и здание администрации общей площадью 366 тыс. кв. метров.