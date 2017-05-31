Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и обязал его удалить фильм о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, передает Газета.Ru.

«Признать порочащими сведения о даче взятки (премьер-министру Дмитрию) Медведеву, (первому вице-премьеру Игорю) Шувалову, цензуре в «Коммерсанте» и всем остальным. Обязать удалить сайт dimon.navalny.com, — заявила судья Марина Васина.

Адвокат предпринимателя Генрих Падва в ходе разбирательства призвал оппозиционера «более ответственно относиться к своим словам».

После Навальный заявил, что считает такое решение суда незаконным и планирует его обжаловать.

Ранее суд отказался вызвать в качестве свидетелей Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова на слушания по иску к Навальному.

Иск от предпринимателя Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) поступил в Люблинский районный суд Москвы 13 апреля.

Перед судебным заседанием Навальный и Усманов обменялись несколькими видеопосланиями друг другу. Так, накануне, 29 мая, Навальный сделал новое видео, в котором рассказывается о начале карьеры миллиардера в бизнесе, о чем он, по словам Навального, умалчивает в своих видеообращениях.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook