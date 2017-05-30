Суд отказался вызвать Шувалова и Медведева на суд по иску Усманова к Навальному

Люблинский суд отказался вызвать на процесс всех свидетелей со стороны оппозиционера Алексея Навального, передает из зала суда «Газеты.Ru».

Под отказ попали и такие свидетели, как первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Судья Марина Васина сочла, что для этого нет необходимости.

Судья также запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса.

Васина заявила, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса. «Вы делаете это целенаправленно», — ответил Навальный.

Ранее во вторник, 30 мая, защита Навального просила вызвать Шувалова и Медведева в качестве свидетелей по иску бизнесмена Алишера Усманова, который сейчас рассматривается в суде.

Иск от предпринимателя Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) поступил в Люблинский районный суд Москвы 13 апреля.

Перед судебным заседанием Навальный и Усманов обменялись несколькими видеопосланиями друг другу. Так, накануне, 29 мая, Навальный сделал новое видео, в котором рассказывается о начале карьеры миллиардера в бизнесе, о чем он, по словам Навального, умалчивает в своих видеообращениях.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook