  • 30 Май 2017
USD 31.05.2017 56.5168 -0.1938
USD ММВБ 18:16 56.54490  
EUR 31.05.2017 62.9484 -0.4200
EUR ММВБ 18:16 63.0020  
Нефть($) 30.05.2017 51.94 0.90
Нефть(p) 30.05.2017 2935.48 +40.97

Суд отказался вызвать Шувалова и Медведева на суд по иску Усманова к Навальному

Автор:

Алексей Навальный
© Фото: Газета.ру

Темы дня

Судья Марина Васина сочла, что для этого нет необходимости.

Люблинский суд отказался вызвать на процесс всех свидетелей со стороны оппозиционера Алексея Навального, передает из зала суда «Газеты.Ru».

Под отказ попали и такие свидетели, как первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Судья Марина Васина сочла, что для этого нет необходимости.

Судья также запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса.

Васина заявила, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса. «Вы делаете это целенаправленно», — ответил Навальный. 

Ранее во вторник,  30 мая, защита Навального просила вызвать Шувалова и Медведева в качестве свидетелей по иску бизнесмена Алишера Усманова, который сейчас рассматривается в суде.

Иск от предпринимателя Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) поступил в Люблинский районный суд Москвы 13 апреля.

Перед судебным заседанием Навальный и Усманов обменялись несколькими видеопосланиями друг другу. Так, накануне, 29 мая, Навальный сделал новое видео, в котором рассказывается о начале карьеры миллиардера в бизнесе, о чем он, по словам Навального, умалчивает в своих видеообращениях.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День города в Петербурге – 2017: мороженое, тюльпаны и книги

    В День рождения Северной столицы будет открыто множество площадок, на которых можно узнать историю города, отведать необычные блюда или увидеть сражения рыцарей.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm