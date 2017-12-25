Ксения Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Телеведущая Ксения Собчак подала в ЦИК документы о выдвижении в президенты, сообщил блогер Рустем Адагамов, который сотрудничает со штабом журналистки.

По его словам, Собчак в ЦИК ждали еще накануне. «Ну, у вас вчера было много кандидатов», - отметила Собчак на замечание председателя комиссии.

Ранее документы в ЦИК подали и другие кандидаты: бизнесмены Сергей Полонский и Александр Чухлебов, а также политик Алексей Навальный. Первым зарегистрированным в ЦИК кандидатом стал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.

О желании участвовать в выборах заявляли также действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие – в общей сложности около 20 человек. Подробнее о некоторых из них можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».