Инициативная группа выдвинула лидера "Возрождения" Чухлебова на выборы

Инициативная группа поддержала выдвижение лидера общественного движения «Возрождение» Александра Чухлебова в президенты России на выборах 2018 года, передает РИА «Новости».

«Инициативная группа поддержала мое выдвижение. Нас поддержало 540 человек, это зафиксировано, и на следующей неделе во вторник документы будут поданы в ЦИК», – сообщил Чухлебов.

О президентских амбициях Чухлебова стал известно 18 декабря. Он баллотируется как самовыдвиженец. Чухлебов занимается лесной промышенностью.

В тот же день стартовала избирательная кампания. 24 декабря документы в ЦИК подали еще два самовыдвиженца – бизнесмен Сергей Полонский и Алексей Навальный. Первым зарегистрированным в ЦИК кандидатом стал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.

О желании участвовать в выборах заявляли также действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие – в общей сложности около 20 человек. Подробнее о некоторых из них можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».