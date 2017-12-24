На Марсовом поле собралось более 1500 человек в поддержку Навального (ФОТО)

На Марсовом поле собралось более 1500 человек в поддержку Алексея Навального. На собрании избирателей для выдвижения оппозиционного политика в президенты было собрано 1797 голосов.

"Все очень замерзли, но настроение отличное! Алексей Навальный — кандидат от Петербурга! 1797 голосов за", - написал на своей странице в Twitter муниципальный депутат Даниил Кен.

Фото: Twitter / @ekatepooha

Голоса начали собирать около 11:00 и закончили лишь к 13:30, так как работали лишь восемь пунктов для регистрации, а желающих отдать свой голос за Навального собралось много. В итоге, несмотря на мороз, к каждому пункту выстроились длинные очереди. "Волонтеров мало, планшетов мало, все плохо", - сказал один из волонтеров встречи.

Также на Марсово поле сегодня пришли активисты Национального-освободительного движения (НОД) с черно-красными флагами, они развернули большой плакат "Путин - наш национальный лидер". Кроме того, через громкоговоритель звучали слова о том, что молодежь попала под американскую пропаганду и ничего не понимает ни в политике, ни в экономике.

Ранее сторонники Навального предупреждали в социальных сетях о возможных провокациях на встрече с избирателями и попросили не реагировать. Несмотря на это, около флагов НОД собралось множество молодежи, которая устроила перепалку с НОДовцами, спрашивая, сколько им заплатили за акцию. "Миллион заплатили! Есть кредиты? Хочешь миллион? Вставай ко мне!" - ответил один из активистов движения.

Встреча с избирателями запрещает всевозможные плакаты и выкрикивание лозунгов, однако перед входом на Марсово поле со стороны Михайловского замка стояла девушка с плакатом о том, что Путин надоел. Еще одна девушка пришла на встречу с плакатом о ФСБ. На месте дежурило несколько сотрудников полиции, однако они никак не реагировали на плакаты.Днем ранее, 23 декабря, на Большеохтинском мосту в Петербурге также вывесили баннер в поддержку выдвижения Навального в президенты. Акцию провели активисты "Открытой России", сообщает РБК.

Большеохтинский мост 23 декабря. Фото: Андрей Пивоваров / РБК

Аналогичные встречи с избирателями проходят 24 декабря в 20 городах России. Для выдвижения в президенты Навальному и его штабам необходимо собрать 300 тыс. подписей от избирателей. В Москве, где выступал сам Навальный, за его выдвижение проголосовали 742 человека. Также на собрании инициативной группы было объявлено, что документы о выдвижении Навального планируется передать в ЦИК уже сегодня, пишет "Медуза".

По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек. При этом ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости.

Политик считает такой запрет противоречащим Конституции. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. О желании участвовать в выборах уже заявили действующий президент Владимир Путин, журналистка Ксения Собчак, а также еще более 20 кандидатов, подробнее о об этом можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

Москва 24 декабря. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС