Михаила Саакашвили задержали в Киеве

Михаил Саакашвили задержан в Киеве, передает ТАСС. По словам адвоката политика Павла Богомазова, его подозревают в попытке государственного переворота.

"Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя", - сказал Богомазов. На сайте СБУ, однако, указано, что политика подозревают в содействии участникам преступных организации и сокрытие их деятельности (ч. 1 ст. 256 УК Украины).

Сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ пришли в квартиру Саакашвили с обысками утром 5 декабря. Политика задержали на крыше его дома: он не подпускал к себе правоохранителей и грозился спрыгнуть.

Саакашвили до 2016 года возглавлял Одесскую область. Затем его лишили гражданства и выдворили из страны. В 2017 году политик вернулся: толпа его сторонников фактически на руках перенесла Саакашвили через погранпост со стороны Польши.

В середине октября сторонники Саакашвили проводили акцию у здания Верховной Рады в Киеве. Они требовали отменить депутатскую прикосновенность, изменить избирательное законодательство, создать антикоррупционный суд, а также отправить президента страны Петра Порошенко в отставку.

Видео: NewsOne / YouTube