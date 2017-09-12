Саакашвили носят на руках, "Сбербанк" угрожает кредитами

Вторник начнем с главного – «Матильды». После поджога машины адвоката Алексея Учителя в Москве возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке уже показали скандальный фильм, а вот в московском «Иллюзионе» показ перенесли – говорят, копию фильма не успели вовремя доставить. Питер с нетерпением ждет. Пойдете в кино – берите с собой средства самозащиты на всякий случай.

Скандал со «Сбербанком». Накануне многие пользователи обратили внимание, что банковская система начала отмечать дебетовые карты как овердрафтные. Овердрафт – банковская система микрокредитов, которая позволяет клиенту уходить в «минус» при оплате счетов, например. Если не погасить задолженность в срок (а когда он настанет, зачастую знает только банк), долг будет быстро накапливаться (36% годовых в случае «Сбера»). В банке внезапно появившийся у клиентов с дебетовыми картами «минус» назвали «техническим овердрафтом» - то есть возникшим из-за обмена валют по изменившемуся курсу, например. Сказали, он не связан с системой кредитов, которые нужно подключать отдельно и которые начнут съедать драконовские проценты. Хотя, кто знает, как обернулось бы дело, если бы пользователи не обратили внимание на этот «технический» момент.

Пока мы боремся с банками, рисующие нам непрошенные кредиты, жителям швейцарского города Кьяссо разрешили выплачивать налоги биткоинами. Такую практику там введут с начала 2018 года, при этом в биткоинах можно будет вносить платежи, не превышающие 250 швейцарских франков. В другом городе Швейцарии, Цуга, уже есть возможность оплачивать госуслуги стоимостью до 200 франков биткоинами, и этот эксперимент превзошел все ожидания властей – с момента запуска программы поступило платежей на общую сумму 40 биткоинов. А мы – ну да, нас по-прежнему предостерегают от опасных связей с криптовалютами.

Что там с Украиной. В страну буквально на руках занесли Михаила Саакашвили. Сейчас у бывшего президента Грузии и главы Одесской области нет ни грузинского, ни украинского гражданства – в июле этого года Петр Порошенко выдворил Саакашвили из страны. Несколько дней политик пытался попасть на территорию Украины со стороны Польши, но его не пускали ни на одном из КПП. В итоге собралась толпа сторонников, которая фактически на руках перенесла Саакашвили через погранпост. Он заявил, что приехал оспаривать в суде лишение гражданства, – не более того. От границы он направился во Львов, затем намерен ехать до Киева.

Петербург. На Невском проспекте – крестный ход, будьте внимательны, из-за мероприятия сильно изменилась схема движения транспорта в центре, уже пробки. Хорошего вам дня, друзья!