В 2021 году у должников по ЖКУ появятся «проблемы»

В России могут увеличить долги за коммунальные услуги. Это связано с усложнением процесса взыскания долгов по ЖКУ. Изменения планируются на начало 2021 года.

Со следующего года все управляющие компании не смогут подать в суд на должников по «коммуналке». Все из-за того, то при обращении в суд на плательщика, необходимо указать его СНИЛС, а все персональные данные защищены законом.

Директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая сообщила, что объём задолженности граждан России за ЖКУ в 2021 году может вырасти в полтора раза

При введении ограничений по коронавирусной инфекции, количество оплачиваемых квитанций снизилось до 60%.