В Петербурге изменится способ расчета компенсации за оплату ЖКУ

Денежные компенсации льготным категориям жителей Петербурга для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут предоставлять с учётом показаний счётчиков. Как уточняет пресс-служба Смольного, нововведения начнут действовать с 1 июля 2021 года.

Компенсации для оплаты ЖКУ — одна из самых востребованных мер соцподдержки, которую в настоящее время получают около миллиона горожан, отметили в администрации северной столицы.

Расчет компенсации зависит от категории льготника, а также с 1 июля от данных счетчиков - они не должны превышать установленные нормы. Расчет будет произведен для каждого льготника отдельно.

Не смогут получить компенсацию граждане, имеющие долги по коммуналке.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в начале января власти продлили субсидии на оплату коммунальных услуг для петербуржцев.