Экономист рассказал о проблемах, которые ждут россиян в 2021 году

Экономист Константин Селянин заявил, что весной 2021 года Россию накроет масштабный кредитный кризис.

Кроме того, Селянин сообщил, что в том случае, если государство не вмешается в эту экономическую проблему, то многие семьи страны могут оказаться, в буквальном смысле слова, на улице. Специалист объяснил это тем, что в связи с ростом инфляции, тарифов ЖКУ, жители России, которые имеют ипотечные и потребительские кредиты, будут не в состоянии их обслуживать.

«Все программы по кредитным каникулам закончились еще в ноябре. Динамика «плохих» долгов, которые не обслуживаются более трех месяцев, растет давно, но уже в феврале—марте эта проблема встанет в полный рост: у нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут обслуживать свои кредиты», — сообщил Селянин.

Также экономист отметил, что при ипотечных долгах, банки начнут забирать еще и залоговое имущество.