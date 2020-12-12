В РФ меняется порадок оплаты ЖКУ

В России с 1 января 2021 года изменятся правила предоставления льгот на коммунальные платежи. В частности, будет отменен ряд действующих сейчас и введены новые, пишет "ПД".

Представитель «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев рассказал, что с нового года для получения субсидии льготникам не потребуется предоставлять документы об отсутствии долгов за коммуналку, соцзащита проверит данные самостоятельно.

Также с нового года снимается мораторий на санкции, действовавшего с 6 апреля по 31 декабря для должников в связи с пандемией коронавируса. Коммунальщики снова смогут отключать должникам коммунальные услуги.

Начислять штрафы и пени начнут только за период от 1 января 2021 года.

Также изменяются правила поверки счетчиков. Вводятся новые более строгие правила для должников.

Отмечается, что согласно распоряжению Правительства РФ, тарифы на коммуналку в Петербурге в будущем году могут вырасти не более чем на 3,5%.