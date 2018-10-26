Егор Блажеев: Я полностью доверился тренеру

Несколько лет назад я наткнулся на блог одного любителя бега, мне очень понравилось, как он описывал этот процесс, – я начал бегать сам. В 2017 году я пробежал свой первый марафон за 4 часа 34 минуты. Я вообще с детства люблю спорт, но при этом всегда считал, что бег – не мое, «дыхалки» хватает не больше, чем на 400 метров.

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

Еще перед первым марафоном я понимал, что те тренировки, которые я сам себе устраиваю, не по науке, и больших результатов я не достигну. В тайне я уже тогда хотел пробежать марафон за 3 часа. Сначала спрашивал у знакомых бегунов, кто мог бы составить план тренировок, но ничего дельного не нашел.

И вот я наткнулся на материалы Юрия Строфилова на сайте stro.run. Меня очень впечатлили его статьи. В каждой из них Юрий ссылался на онлайн-тренировки на сайте s10.run. Я задумался. Мне было тяжело выбрать тренера – это же надо довериться человеку, поэтому долгое время не мог решиться.

В марте 2018 года я познакомился с Юрием лично – побывал на семинаре о спортивном питании. После лекции я уточнил для себя несколько моментов по бегу и тут же принял решение, что, раз уж я не могу довериться конкретному человеку, выберу Дежурного тренера. И уже через день выбежал на первую тренировку. Мне было комфортно заниматься, и я понял, что результаты не заставят себя ждать.

Первое, над чем я стал работать, это повышение каденса во время бега до 180 шагов в минуту. Ноги побаливали, привыкать было тяжело, зато техника бега, как мне кажется, сильно улучшилась. Второе: тренер начал увеличивать объемы бега до 85-90 км в неделю, в воскресенье обязательно длительный пробег 30-34 км. Третье: стали работать на скорость, появились интервальные тренировки, скоростные.

Как оказалось, мне не сложно совмещать большое количество пробежек (до тренера я бегал 2-4 раза в неделю) со своей повседневной жизнью, так как я выхожу на тренировку рано утром – обычно в 06:00. Благодаря этому у меня целый день свободный для остальных дел, да и пробежка с утра помогает проснуться и чувствовать себя полным сил в течение дня.

Больше всего мне понравился структурированный подход к тренировкам. Вроде бы и беговой объем большой, но нет переутомления. Быстрые тренировки (интервалы или темповые) жду с нетерпением. Такой подход дал мне толчок развития и в моей профессии: я стал делать планы на день, неделю, месяц – это помогло повысить продуктивность работы, а я работаю программистом уже 16 лет.

Фото: из личного архива Егора Блажеева

На моем втором в жизни марафоне – «Белые ночи» в Петербурге – я улучшил личный рекорд на 39 минут. Это вообще целая история. Примерно за дня до марафона меня начало потряхивать, стал сильно волноваться, так как хотел пробежать быстро. К тому же я думал, что тренер даст задачу бежать в темпе 5 минут на километр. Но через день он мне расписал задание: «Начинаем не быстрее 05:25, после 35 км можно будет ускориться».

И вот день марафона. Встал в 04:50, съел огромную тарелку каши и поехали на старт. Со мной моя поддержка – жена Аня и старшие сыновья Илья и Никита. Объявили старт – начали бежать. Вокруг красиво: Дворцовая площадь, люди кричат, подбадривают. В голове одна мысль – не торопиться, хотя есть желание побежать чуть быстрее, ведь сил пока много.

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Поворачиваем возле Александровского сада, выбегаем на набережную, дальше Благовещенский мост, Нева. Красиво, сил полно, но уже тут чувствуется, что дышать тяжело, жарко, очень влажно. И вот первый пункт питания – пить совсем не хочу (и, наверное, это была моя ошибка), делаю буквально два глотка, остальное выливаю на голову, чтоб стало посвежее. Пробегаем по Василеостровскому, Петроградскому, мимо Петропавловской крепости и возвращаемся к Благовещенскому мосту – за спиной уже 20 км. Жарко, душно, влажно, вода не лезет, выливаю все на себя. На мосту встречаю свою группу поддержки – бежать становится веселее, прям выросли крылья.

Фото: из личного архива Егора Блажеева

Через какое-то время выбегаем на набережную реки Фонтанки, тут начинает накатывать усталость, и темп 05:25 становится уже тяжеловато удерживать, приходится прилагать усилия. Я начал обгонять многих бегунов, меня многие обгоняли на первых 20 км.

Выбегаем на набережную Невы, выглянуло солнце – я был ему очень не рад. За спиной уже 30 км, а впереди начинается самый марафон: темп начал чуть-чуть падать, бежать тяжело. 35 км – добежали до разворота на набережной около улицы Моисеенко, и тут я уперся в углеводную стену. Мысли: «Зачем мне все это было надо, мог бы дома сидеть, пиво пить». Сил моральных бежать практически нет, пульс начал зашкаливать за 180. Остановился, прошелся немного пешком, успокоил пульс, побежал дальше. На 36 км было питье, я впервые за весь марафон напился, и вроде даже силы появились.

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Дальше не спеша начал бежать к финишу. Посмотрел на часы – есть шанс выбежать из 4 часов, начал наращивать темп, практически вернулся к своим 05:25, было тяжело. До финиша километр, народ подбадривает, у кого-то тепловой удар, лежит на обочине, с ним работает скорая. И вот финишная прямая, последнее ускорение – финиш, пиво, личный рекорд!

Мне было очень приятно, когда я получил предложение поучаствовать в полумарафоне в городе Пермь в качестве амбассадора бренда «Балтика 0». Так как я сам с удовольствием регулярно пью пиво «Балтика 0», и от Дежурного тренера была рекомендация пробежать полумарафон в начале сентября, я сразу согласился и на два дня окунулся в беговую жизнь: общался с интересными людьми, увлеченными бегом, узнал много нового. Сам марафон в Перми – это праздник бега, очень хорошая организация, отличная поддержка от жителей города. Дистанция для меня была в удовольствие. С радостью вернусь на Пермский марафон еще раз.

Фото: из личного архива Егора Блажеева

Московский марафон для меня в принципе особенный – это был первый марафон, который я пробежал, и теперь, спустя год, можно было оценить прогресс и понять, насколько мне удалось продвинуться в беге с помощью Дежурного тренера. В процессе подготовки к марафону я полностью доверился тренеру, даже если возникали мысли «а может мы зря не делает таких-то тренировок», я их отгонял и продолжал тренироваться по плану.

Если у меня были прямо сильные непонимания, почему мы сейчас сконцентрировались именно на таких тренировках, тренер объяснял, и это определенно дало свои результаты. Я пробежал марафон с невероятным для себя результатом – 3 часа 43 минуты. Если бы полгода назад мне сказали, что я смогу так пробежать, я бы ни за что не поверил.

Этот марафон прошел необычно для меня. На прошлых марафонах (а это уже был третий для меня) перед стартом я волновался, в процессе самого марафона была целая куча мыслей: от восторгов до «нафига мне это все надо», а тут я был спокойный, хорошо отдохнувший, у меня была амбициозная цель – 3 часа 45 минут.

Фото: из личного архива Егора Блажеева

С самого старта я «зацепился» за пейсмейкеров, которые бежали на 3 часа 44 минуты, и первые 35 км держался за ними в 200 метрах. Это очень помогло пройти все горки этого марафона. После 35 км я стал их нагонять и обогнал. В итоге получилось, что последние 5 км были самые быстрые из всей дистанции.

Во время марафона мой мозг работал в каком-то интересном режиме: я вроде все вижу и понимаю, что происходит вокруг, но дальше никаких рассуждений, оценок, только одна мысль – держать темп. Конечно, за такой результат я очень благодарен проекту s10.run и конкретно Дежурному тренеру. Спасибо!