Обновление системы тренировок S10.run сэкономит время и облегчит жизнь

Система онлайн-тренировок по бегу S10.run запустила масштабное концептуальное обновление. Нацелено оно, прежде всего, на студентов, которые решили, что никто не сможет почувствовать их состояние лучше, и тренируются самостоятельно.

Теперь в распоряжении студентов есть сервисы, которые помогут им самостоятельно планировать тренировки и отслеживать прогресс. Создатели системы соединили инструменты тренера и спортсмена. Теперь Trainer mode и Student mode находятся на одной странице.

Студент сможет писать себе тренировки на любой период и видеть прогноз объемов, статистику недельного и месячного километража, пульсовую стоимость каждой тренировки и ее изменение во времени. И самое главное – у студента появился калькулятор, позволяющий конструировать интервальные, повторные, развивающие тренировки.

Все, что вам нужно знать о беге на длинные дистанции, –

«Теперь не нужно гадать, сможете ли вы пробежать напряженную работу. На основе результатов соревнований мы рассчитали некоторые коэффициенты и использовали их в конструкторе тренировок. Например, для меня конструктор дает такие значения: 8 раз по 1 км в темпе 3.30, или 10 км в темпе 3.40, или 10 раз по 200 метров в темпе 3.10. А это очень похоже на то, что пишет мне мой тренер Михаил Питерцев. Калькулятор можно юстировать, например, сказать ему +2%, и он сделает все интервалы чуть мягче. Можно тренироваться без тренера. Это трудный путь, но возможный. Например, великий чешский бегун, многократный олимпийский чемпион и рекордсмен в беге на длинные дистанции Эмиль Затопек всю жизнь так тренировался. (Вы, кстати, видели лицо Затопека на дистанции?). Но никто из серьезных спортсменов не тренировался без планов и без дневника. Пока доступ к новым функциям бесплатный, так будет не всегда», – рассказал основатель сервиса S10.run Юрий Строфилов.

Сейчас в сервисе S10.run 1316 студентов – их количество удвоилось за полгода. Разработчики продолжают совершенствовать калькуляторы и систему волшебной аналитики, которые позволят еще точнее и правильнее распределить нагрузку при подводке к соревнованиям.

Многие из студентов обновили личные рекорды на прошедшем 23 сентября Московском марафоне. Один из них – бегун-любитель Игорь Савватеев. Для него это первый в жизни серьезный забег. Результат серьезный – марафон за 3 часа 35 минут. Похвастаться таким может не каждый опытный любитель. Дело далеко не во врожденных способностях. У Игоря только одна врожденная способность – за год не пропустить ни одной тренировки. Вот сообщение, которое он отправил своему тренеру сразу после забега:

«Тренер, ты космос. Я не верил в себя, а вы верили, что я смогу бежать так, как сказали. Утром поел, а учитывая, что я бегаю натощак, было непривычно и километра до 10 чувствовал тяжесть. Начал спокойно, потом почему-то просто боялся ускоряться. Везде искал подвох, то ждал пока живот заболит, то еще чего-нибудь. Трасса огонь. Подъемы вообще выводили из себя. Особенно, как вы и писали, после половинки. Думал, ну все, приехали. Потом добежал до 30 км и понял, что силы-то вроде есть. На спусках ускорялся, в горку немного замедлялся. После 35 км все ждал чудо стену, но понял, что ее вроде нет и сил море. Начал топить по 4.40. И реально бежалось нормально. Потерпел немного, ну или даже не терпел – сам не понял. В общем, после финиша сил полно. Народ на финише страдал, а мне вообще все равно. Еще бы десяточку забежал бы с удовольствием, но жена с детьми встречала, и было не до бега. В общем, спасибо что поверили в меня и написали четкий отличный план. А я побоялся его исполнить – думал, не добегу, а оказывается, что мог еще быстрее пробежать. Спасибо огромное за подготовку. Реально не чувствую, что пробежал марафон. Как будто быструю длительную бежал. В общем и целом, все супер! Спасибо вам большое!»