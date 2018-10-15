Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

Россиянка Оксана Ахмедова в 2015 только начала путь покорения мэйджоров. На тот момент ни одна женщина из России не обладала заветной медалью, поэтому Оксана действовала решительно – в 2015 году она пробежала сразу три марафона серии: самый первый «из трех часов» Бостонский, самый быстрый Берлинский и самый атмосферный Нью-Йоркский.



Бегать без специальных часов, тренера и больших спортивных целей Оксана начала всего двумя годами ранее, и о существовании «магического круга марафонов» не подозревала. В первую беговую осень девушка пробежала свой первый Московский марафон. Эйфория на финише открыла неизвестное ранее желание делать больше. Так Оксана нашла тренера, который не только научил ее бегать интервалы, темповые и изнуряющие длительные, но и помог раскрыть потенциал – оказалось, что Оксана может бегать быстро, а иногда – очень быстро. Марафон за марафоном, трейл за трейлом, внезапно в этой гонке стартов и дистанций возникла «Большая шестерка».



Оксана подала заявки сразу на несколько забегов: в двух из них девушка выиграла лотерею. Затем заявлялась на забеги как квалифицированный или даже полу-элитный спортсмен, показывая высокие результаты на других марафонах. Результат первого дождливого Бостонского марафона – 2:59:00. На осеннем Берлинском личный рекорд – 2:54:42. Меньше чем через месяц Оксана бежала марафон в Нью-Йорке.

