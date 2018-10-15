Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

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Марафоны в Лондоне и Токио покорились Сергею благодаря одному российскому турагентству, которое является официальным партнером серии. Лучший результат в этой серии мужчина показал на своем первом мэйджоре в Берлине – 3:32:21. При этом личный рекорд бегуна (2:44:35) был установлен многими годами ранее.
Бостонский марафон 2012 года превратился в настоящее испытание. Теплый ветер с Карибского моря поднял температуру воздуха до 30 градусов, что сильно смутило участников уже на старте. По ходу дистанции температура поднялась еще на пять градусов – несколько тысяч участников сошли. Сергей добирался до финиша перебежками больше пяти часов. Токийский марафон образца 2015 года стал завершающим для Сергея Карцова в погоне за «шестеренкой».
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Занимаясь по методике Джека Дэниелса, которая походит только очень подготовленным бегунам, Юрий начал получать травмы. Появляются травмы – значит что-то не так с техникой. И в жизни Юрия появился тренер, а затем и билет на первый марафон в Израиле – подарок жены на 50-летие.
Тогда же захотелось большего. Первый мэйджор Юрия был в Нью-Йорке 1 ноября 2015 года – повезло в лотерее. Финиш – 2:50:26. Лучший среди россиян.
Далее Бостон. Туда Юрий попал, вписавшись в квалификационные нормы, – подошел результат быстрее трех часов на питерских «Белых ночах». Забег выдался непростой, результат – 2:57:30.
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Лидеры появились чуть больше, чем через два часа после старта. Первым бежал американец Дик Бердсли. За ним – норвежец Инге Симонсен. За несколько метров до финиша американец оглядывается и протягивает руку сопернику-норвежцу. С результатом 2:11:48 побеждают сразу два спортсмена. В первой строчке протокола так и записали: Бердсли и Симонсен.
Уже тогда стало понятно, что Лондонский марафон станет одним из самых массовых и престижных забегов мира. Он стал одним из организаторов и старейших членов Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS, чтобы в 2005 году выйти из ее состава и организовать новую лигу – World Marathon Majors.
На этом марафоне в 2002 был установлен мировой рекорд среди мужчин и четыре мировых рекорда среди женщин, последний из которых – в 2017 году (Мэри Кейтани, 2:17:01 превзошла рекорд Полы Рэдклифф в забеге только среди женщин).
В 2016 году Элиуд Кипчоге установил новый рекорд трассы Лондонского марафона. Теперь спортсмены пытаются преодолеть планку в 2:03:05. Повторить попытку вновь они смогут 28 апреля 2019 года.
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