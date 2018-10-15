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Анна Добровольская
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Фото: inspectorgadgets.ru
Ежегодно эта серия собирает сотни тысяч участников, болельщиков и долларов на благотворительность. Главная цель в гонке за километрами – пробежать все шесть марафонов и получить специальную награду – медаль Six Star Finisher.

На прошедшем недавно марафоне в Чикаго такую медаль получил создатель системы онлайн-тренировок по бегу S10.run Юрий Строфилов.
Откуда взялась «Большая шестерка»?
World Marathon Majors – самая известная серия забегов, участие в которой ежегодно принимают более 200 тыс. человек
В 2006 году пять крупнейших марафонов мира (Бостонский, Чикагский, Лондонский, Нью-Йоркский и Берлинский) объединились в серию забегов World Marathon Majors и создали призовой фонд в размере одного миллиона долларов для самых быстрых марафонцев года в женском и мужском зачетах. В 2013 году к этой пятерке присоединился главный марафон Страны восходящего солнца – Токийский.
Сегодня World Marathon Majors – самая известная серия забегов, участие в которой ежегодно принимают более 200 тыс. человек, а количество зрителей исчисляется миллионами. По уровню организации марафоны «Большой шестерки» существенно отличаются от менее масштабных забегов. Трасса, питание на дистанции и финише, стартовый пакет и медали – вся организация мэйджоров – эталон.
За участие в любом из шести марафонов спортсмену начисляются баллы – собственно, благодаря этому и определяется победитель:

1 место – 25 баллов
2 место – 15 баллов
3 место – 10 баллов
4 место – 5 баллов
5 место – 1 балл

Чтобы окончательно закрепить за главными марафонами мира звание «Большой шестерки», весной 2016 организаторы серии учредили специальную медаль для тех, кто пробежал все пять марафонов (без Токийского) с 2006 года или все шесть – с 2013.
Фото: marathon.tokyo, scottishrunningguide.com
В 2015 году генеральным спонсором WMM стала Abbott Laboratories – американская химико-фармацевтическая корпорация, председателем совета директоров которой является Майлз Уайт, директор Caterpillar Inc. и McDonald's Corporation.
Россияне, которые смогли
В России обладателей главной награды Six Star Finisher около десяти. Первым россиянином, который переступил все финишные линии «Большой шестерки» стал доктор технических наук и профессор Московского автодорожного института Сергей Карцов из подмосковного Климовска.

Путешествие Сергея по беговым мегаполисам началось в 2009 году с участия в Берлинском марафоне. Спортсмену-любителю было почти 58 лет. Последний марафон он пробежал в Токио в возрасте 63 лет.

Чтобы подать заявку на Берлинский и Чикагский марафоны, Сергей Карцов поймал момент открытия регистрации и выиграл лотерею. На Нью-Йоркский и Бостонский марафоны он попал как быстрый бегун в своей возрастной категории. Организаторам из Нью-Йорка 60-летний Сергей предъявил результат с петербургского марафона «Белые ночи» (3:28). Бостонский марафон принял заявку бегуна на основании результата старта в Мюнхене – 3:38.
Марафоны в Лондоне и Токио покорились Сергею благодаря одному российскому турагентству, которое является официальным партнером серии. Лучший результат в этой серии мужчина показал на своем первом мэйджоре в Берлине – 3:32:21. При этом личный рекорд бегуна (2:44:35) был установлен многими годами ранее.

Бостонский марафон 2012 года превратился в настоящее испытание. Теплый ветер с Карибского моря поднял температуру воздуха до 30 градусов, что сильно смутило участников уже на старте. По ходу дистанции температура поднялась еще на пять градусов – несколько тысяч участников сошли. Сергей добирался до финиша перебежками больше пяти часов. Токийский марафон образца 2015 года стал завершающим для Сергея Карцова в погоне за «шестеренкой».
Фото: bim-run.ru
Россиянка Оксана Ахмедова в 2015 только начала путь покорения мэйджоров. На тот момент ни одна женщина из России не обладала заветной медалью, поэтому Оксана действовала решительно – в 2015 году она пробежала сразу три марафона серии: самый первый «из трех часов» Бостонский, самый быстрый Берлинский и самый атмосферный Нью-Йоркский.

Бегать без специальных часов, тренера и больших спортивных целей Оксана начала всего двумя годами ранее, и о существовании «магического круга марафонов» не подозревала. В первую беговую осень девушка пробежала свой первый Московский марафон. Эйфория на финише открыла неизвестное ранее желание делать больше. Так Оксана нашла тренера, который не только научил ее бегать интервалы, темповые и изнуряющие длительные, но и помог раскрыть потенциал – оказалось, что Оксана может бегать быстро, а иногда – очень быстро. Марафон за марафоном, трейл за трейлом, внезапно в этой гонке стартов и дистанций возникла «Большая шестерка».

Оксана подала заявки сразу на несколько забегов: в двух из них девушка выиграла лотерею. Затем заявлялась на забеги как квалифицированный или даже полу-элитный спортсмен, показывая высокие результаты на других марафонах. Результат первого дождливого Бостонского марафона – 2:59:00. На осеннем Берлинском личный рекорд – 2:54:42. Меньше чем через месяц Оксана бежала марафон в Нью-Йорке.
2016 год начался с регистрации на забег в Чикаго. После неудачного начала сезона в Казани спортсменка с головой уходит в трейлраннинг, пробегает первые в жизни сто километров в рамках UTMB, а за месяц до мэйджора в Чикаго возвращается к тренеру. Не веря в собственный успех, Оксана стартует вместе с элитой прямо из-под арки и финиширует с результатом 2:56:00.

К Токийскому марафону Оксана готовилась после операции, а за неделю до старта девушка еще и заболела. Несмотря ни на что, она села в самолет, получила стартовый номер и сделала этот марафон, пусть и «не из трех».
Фото: begaem.com, vk.com/haysrussia
Дальше история отбора на марафон в Лондоне. В лотерее Оксане уже не везло. Гарантированные места по нормативам получают только граждане Евросоюза. Мест в аккредитованном турагентстве не осталось. Благотворительные организации закрыли все вакансии. Но удача все-таки улыбнулась, и Оксана стала волонтером фонда the Royal National Institute of Blind People (RNIB). Нужную сумму в 1,900 фунтов девушка собрала за сутки с помощью друзей и абсолютно незнакомых людей из социальных сетей. Это стало самой быстрой фандрайзинговой кампанией за всю историю фонда. Как итог – с результатом 3:03:40 Оксана Ахмедова стала не только самой быстрой среди россиян, но и первой женщиной в России, которая пробежала все главные марафоны мира и получила заветную «шестеренку».

Теперь такая медаль есть и в арсенале самого быстрого бегуна среди россиян на Токийском и Нью-Йоркском марафонах, владельца сервиса онлайн-тренировок по бегу S10.run, петербуржца Юрия Строфилова.

Спорт в жизни Юрия был всегда – горные лыжи, погружения с аквалангом, прыжки с парашютом, велосипед. Физкультура, но без большой физической нагрузки. Заняться бегом всерьез заставил переезд в Сестрорецк, к берегу Финского залива, несколько лет назад. Не бегать там невозможно.
Занимаясь по методике Джека Дэниелса, которая походит только очень подготовленным бегунам, Юрий начал получать травмы. Появляются травмы – значит что-то не так с техникой. И в жизни Юрия появился тренер, а затем и билет на первый марафон в Израиле – подарок жены на 50-летие.

Тогда же захотелось большего. Первый мэйджор Юрия был в Нью-Йорке 1 ноября 2015 года – повезло в лотерее. Финиш – 2:50:26. Лучший среди россиян.

Далее Бостон. Туда Юрий попал, вписавшись в квалификационные нормы, – подошел результат быстрее трех часов на питерских «Белых ночах». Забег выдался непростой, результат – 2:57:30.


Токийский марафон принимает около 36 тыс. участников, заявок подают в 10 раз больше. Вероятность выиграть билет в лотерею очень мал. Но если ты бежишь быстрее 2:55, независимо от возрастной категории, место на старте тебе обеспечено. Таким образом, в стартовом коридоре Токийского марафона оказался и Юрий Строфилов. Его время на финише – 2:49:33. И снова первый среди россиян.

Затем изменение подхода к тренировкам, эксперименты в питании и развитие системы S10.run. В дождливом Берлине случился, как и у многих, личный рекорд – 2:47:48.

И вновь борьба за место в Лондоне. На главный марафон Англии Юрий тоже попал через благотворительную организацию – рассказал нескольким фондам историю своего друга Кости Бунтова, который сломал позвоночник во время прыжка с парашютом. Отказали все. Неожиданно место нашлось в Spinal Injures Association. Пост в Facebook и рассказ самого Кости помогли собрать 2000 фунтов. В Лондоне было жарко. Результат – 2:55:50.
Последняя остановка – Чикаго. Новый личный рекорд – 2:47:12. Все мэйджоры из трех впервые в истории россиян. Заветная «шестеренка» на шее.
Фото: Instagram / @strofilov
Куда звонить и писать, чтобы попасть на главные марафоны мира
Марафоны World Marathon Majors любят, прежде всего, за атмосферу мега-массового праздника бега. И все бы хорошо, только попасть на них может далеко не каждый – число заявок, которые подаются на мэйджоры, значительно превосходит возможности города-организатора. Чтобы никому не было обидно, создатели серии разработали несколько вариантов отбора участников.
Tokyo Marathon
Самый молодой из марафонов «Большой шестерки» – марафон в Токио. Впервые он состоялся 18 февраля 2007 года. Забег продолжил традицию Токийского международного мужского марафона. Женский марафон проходил отдельно. В 2009 году они объединились. В 2013 году они стали частью World Marathon Majors. Количество участников – около 36 тыс. Рекорд трассы принадлежит кенийцу Уилсону Кипсангу (2:03:58, 2017 год).
Фото: metro.us
В этом году нормативы следующие:

Мужчины:
2:21:01〜2:45:00
Женщины:
2:52:01〜3:30:00

Регистрационный взнос – 12 800 йен (113 долларов).
Токийский марафон не такой масштабный, как американские забеги, зато очень красочный – этому аспекту организаторы уделяют особое внимание.

В 2019 году марафон в столице Японии пройдет 3 марта. Для отбора марафонцев используется лотерея. После регистрации программа случайным образом выберет тех, кто получит стартовый пакет на марафоне. Гарантированное право стартовать можно получить по программе Run as One – она рассчитана на спортсменов из любой страны, кроме Японии. Для участия в программе нужно выполнить квалификационную норму марафона. Нормативы могут меняться ежегодно.
Гарантированное право бежать можно приобрести, покупая спортивный тур у официального туроператора или участвуя в благотворительных программах. Гарантированное участие через благотворительную организацию будет стоить от 100 тыс. йен (940 долларов). Лимит – первые 4000 участников, подавшие заявки. В настоящее время регистрация на Токийский марафон закрыта.
Virgin Money London Marathon
На старт первого Лондонского марафона 29 марта 1981 года вышли 6746 человек. Многочисленные зрители выстроились вдоль финишного створа и пытались хоть немного защитить себя от дождя, чтобы дождаться финиша победителя.
Лидеры появились чуть больше, чем через два часа после старта. Первым бежал американец Дик Бердсли. За ним – норвежец Инге Симонсен. За несколько метров до финиша американец оглядывается и протягивает руку сопернику-норвежцу. С результатом 2:11:48 побеждают сразу два спортсмена. В первой строчке протокола так и записали: Бердсли и Симонсен.

Уже тогда стало понятно, что Лондонский марафон станет одним из самых массовых и престижных забегов мира. Он стал одним из организаторов и старейших членов Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS, чтобы в 2005 году выйти из ее состава и организовать новую лигу – World Marathon Majors.

На этом марафоне в 2002 был установлен мировой рекорд среди мужчин и четыре мировых рекорда среди женщин, последний из которых – в 2017 году (Мэри Кейтани, 2:17:01 превзошла рекорд Полы Рэдклифф в забеге только среди женщин).

В 2016 году Элиуд Кипчоге установил новый рекорд трассы Лондонского марафона. Теперь спортсмены пытаются преодолеть планку в 2:03:05. Повторить попытку вновь они смогут 28 апреля 2019 года.
Фото: writerunrepeat.com
Количество участников марафона в этом году составило чуть больше 40 тыс. человек. Регистрационный взнос при этом составляет 80 фунтов (110 долларов) для иностранцев и
39 фунтов для британцев.

Для отбора марафонцев на забеге тоже используется лотерея. Если вам не повезло с лотереей пять раз, то организаторы могут пригласить вас на пробег сами, отправив электронное письмо. Программа fast-runners, аналогичная программе Run as One, доступна только для резидентов Великобритании. Гарантированное участие через благотворительную организацию будет стоить 1900 фунтов (от 2680 долларов).
Фото: lingua-airlines.ru
Boston Marathon
В далеком 1897 году старт первому марафону в Бостоне дал один из героев первых Олимпийских игр – двукратный победитель Афин, спринтер Том Берк.

Америка отмечала День патриота. Ровно в 10 часов утра, очертив ногой по грязи условную линию старта напротив мельницы в Ашленде, Берк громко скомандовал: «Вперед!».

15 смельчаков отправились в путь, открыв в истории марафонского бега одну из главных его страниц под названием Бостонский марафон. 24,5 мили первым завершил тогда Дж. Макдермот, а Томас Берк навсегда остался первым стартером легендарного марафона.
Фото:
jethrotull.proboards.com
Бостонский марафон – один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, старейший из проводящихся ежегодно. Член AIMS и одновременно член лиги World Marathon Majors. На Бостонском марафоне не фиксируют мировые рекорды, так как перепад высот на дистанции не соответствует требованиям IAAF и расстояние между стартом и финишем больше требуемого. Рекорд трассы принадлежит Джеффри Мутаи (2:19:59, 2011 год).

В 2019 году Бостонский марафон пройдет 15 апреля. Выиграть в лотерею право на участие в забеге нельзя, а нормативы для быстрых бегунов в этом году ужесточились. Регистрация на марафон 2019 года уже закрыта. Чтобы подать заявку на Бостон-2020, необходимо пробежать на пять минут быстрее предыдущего норматива. Количество участников марафона – 30 тыс. человек. 80% из них попадут в Бостон через квалификацию, а остальные, как и прежде, будут допущены к старту через благотворительные фонды либо по приглашению организаторов забега.
Вот как распределилась статистика на предстоящий Бостонский марафон-2020:

– 5256 участников, чье время на марафоне превышает установленный стандарт на 20 минут;

– 8620 бегунов, которые бегут быстрее норматива на десять минут;

– 8555 марафонцев, пробежавших быстрее лимита на пять минут;

– 220 человек, чей результат лучше квалификации меньше пять минут;

– 433 номера вручили бегунам, имеющим в своем активе свыше десяти финишей на Бостонском марафоне.


Так теперь выглядят нормативы для подачи заявки на участие в Бостонском марафоне 2020 года (верхняя строчка – нормативы для мужчин, нижняя – для женщин).
Фото: americansport.ru
Регистрационный взнос – 180 долларов для граждан США и 240 долларов для иностранцев. Гарантированное участие через благотворительную организацию будет стоить от 5000 долларов.
BMW Berlin-Marathon
На Берлинском марафоне были установлены последние семь мировых рекордов
8 ноября 1964 года в Западном Берлине впервые прошел «кросс на Чертовой горе». Эту дату можно считать днем рождения Берлинского марафона. Увлекающийся бегом кондитер Хорст Мильде и его товарищи-студенты организовали соревнования на горе Тойфельсберг. На это молодых людей подтолкнул удачный исход командного забега во французском городе Ле-Ман. Тогда, заручившись поддержкой Красного Креста, французских и английских военных, в чьей зоне оккупации планировалось проложить трассу, и других спортсменов-любителей, они организуют собственный осенний кросс, который через десять лет откроет историю официального Берлинского марафона, а команда энтузиастов превратится в спортивный клуб SCC EVENTS GmbH, который и по сей день организует марафон.
Берлинский марафон – это старейший член AIMS. С 2005 года – член лиги World Marathon Majors. По среднему времени первых десяти бегунов самый быстрый марафон мира. Именно на этом марафоне были установлены последние семь мировых рекордов, включая рекорд этого года – результат кенийца Элиуда Кипчоге (2:01:39).

Следующий марафон пройдет 29 сентября 2019 года. Количество участников – 40 тыс. человек. Регистрационный взнос – 108 евро. Внести его смогут участники, выигравшие лотерею и быстрые бегуны fast runners.
Фото: fu-berlin.de, corriendoporelmundo.com
Гарантированное участие через благотворительную организацию обойдется минимум в 900 евро.

Нормативы для fast runners.
The Bank of America Chicago Marathon
23 сентября 1905 года был дан старт первому в истории Чикагскому марафону. По оценкам экспертов, в этот день примерно десятая часть всех жителей города вышла на улицу, чтобы поддержать участников забега, которых было не больше двадцати. Ставки делали на представителя Нью-Йорка Луи Маркса, который и захватил лидерство на первых километрах, но спустя время, как по учебнику, выделилась целая тройка лидеров, которая оставила соперников далеко позади. Луи Маркс, Руд Метцер и Дж.Дж. Кеннеди успели пересечь разводной мост до того, как он задержал остальных бегунов на неопределенный срок. Мост мог стать не единственным препятствием для марафонцев: трасса забега была проложена через железную дорогу, движение поездов по которой ограничено не было. К счастью, такой неприятности организаторы все же сумели избежать. Первым пришел Руд Метцер, а Маркс, чередуя бег с ходьбой, так и не пересек финишную черту. Всего финишировали семь бегунов.
Фото: Чикагский марафон, 1977 год,
mychicagoathlete.com
«Беговая авантюра» полностью себя оправдала. Марафон был признан успешным и прибыльным мероприятием, что и сделало его регулярным вплоть до 20-х годов. Марафон прекратил свое существование из-за финансовой нестабильности.

Впоследствии Чикагский марафон возродится и станет одним из организаторов и старейших членов AIMS. В 2006 году он выйдет из состава AIMS и войдет в новую лигу из пяти на тот момент марафонов – World Marathon Majors. Четыре раза за историю забега именно здесь будут установлены мировые рекорды: два раза мужской и два раза женский. Сейчас рекорд трассы принадлежит кенийцу Деннису Киметто (2:03:45, 2013 год).
Фото: skyrace.club
Дата проведения – первое воскресенье октября. Количество участников – 45 тыс. Практически все они будут выбраны посредством лотереи и системы fast runners.

Регистрационный взнос – 220 долларов. Гарантированное участие через благотворительную организацию – от 1000 долларов.

Нормативы для fast-runners, которые могут меняться из года в год.
TCS New York City Marathon
Раннее утро 13 сентября 1970, воскресенье. США, Нью-Йорк. Бывший морской пехотинец, а теперь пожарный Гари Мурк закончил ночное дежурство в Фар Рокуэйе. Гари звонит жене Джейн, чтобы узнать, нужно ли что-то купить по дороге. У Гари и Джейн трое маленьких детей, впереди у семьи два выходных. Первое, о чем спрашивает жена: «Как мы проведем воскресенье? Я хочу на природу!» Гари не спал больше суток. Меньше всего ему хочется ехать на пикник, но отказать жене он не в силах.

После армии Гари несколько лет состоит в Millrose AC и бегает за клуб на длинных дистанциях. Он хорошо знаком с экстравагантным портным Фредом Лебоу и его другом Винсентом Чиапеттой, иногда они встречаются в Центральном парке и обсуждают беговые новости. Каждый раз Лебоу рассказывает о новых идеях, как уговорить мэра Нью-Йорка разрешить провести марафон. Последняя из них – рассказать Джону Линдси о тайных богачах-миллионерах, которые любят бег, хотят посоревноваться на время, но желают остаться инкогнито. Главное – заверить мэра, что с деньгами проблем нет, нужно лишь согласие властей и помощь полиции.
До 1969 года машины спокойно ездили по парку и бегать по его дорожкам было так же опасно, как где-нибудь на 42 улице. С закрытием дорожного движения шансы Лебоу возросли. Чиапетта продолжает переговоры с властями, но без самих марафонцев затея обречена.

Особенно настойчиво «парковские» приглашают Гари. Лебоу с Чиапеттой нужны спортсмены, которые не просто выйдут на старт марафона, но и добегут до его финиша. У Гари есть две победы на Yonkers Marathon, и если он позовет с собой сильных бегунов из Бронкса, то на первый забег в парке не стыдно будет позвать прессу и телевидение.

В ход снова идет рассказ о тайном ордене миллионеров-марафонцев, которые «не поскупятся на хорошие призовые». К «бегущим олигархам» добавляется «гарантия от мэра Нью-Йорка» и чуть ли не его личное участие в старте. Гари соглашается и берет на пикник шорты, майку и кроссовки. И деньги.
2:31:39 и сонный пожарный – первый на первом Нью-Йоркском марафоне. Половина стартовавших (и, по всей видимости, тайный орден миллионеров в полном составе) до финиша так и не добралась. Фред Лебоу вручил победителю часы и 10 долларов призового фонда. Семейный пикник прошел не зря. Спустя годы на такой «пикник» каждое первое воскресенье ноября будут выходить 50 тыс. участников и в несколько раз больше зрителей. Рекорд трассы Нью-Йоркского марафона принадлежит Джеффри Мутаи (2:05:06, 2011 год).
Фото: Don Hogan Charles / The New York Times, theoutlook.com.ua
В качестве квалификационного времени гарантированно принимаются результаты Нью-Йоркского марафона, но организаторы могут принять результаты и некоторых других марафонов. Регистрационный взнос – 358 долларов. Гарантированное участие через благотворительную организацию – от 2620 долларов.

Для отбора марафонцев используется лотерея и система fast runners. Нормативы для участия в марафоне и полумарафоне.
Чемпионат мира по марафону в возрастных категориях
В прошлом году Abbott World Marathon Majors совместно с Wanda Group объявили о создании мирового рейтинга в возрастных группах: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+. Первый квалификационный старт состоялся в Берлине 16 сентября этого года и завершится там же 29 сентября следующего.

Участники квалификационных стартов в течение года будут зарабатывать очки в соответствии с финишным временем, возрастом и полом. Бегуны с лучшими показателями отправятся на Чемпионат мира по марафону в возрастных группах, который пройдет в рамках Virgin Money London Marathon в 2020 году.
Как начисляют баллы?
Система оценивания на мэйджорах отличается от системы оценивания на других марафонах. Например, победитель в своей возрастной группе на одном из мэйджоров (Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк) автоматически получает 4000 очков, и это максимум, который можно получить на одном марафоне.

Каждый следующий марафонец в данной возрастной группе, который пробежал хуже победителя в диапазоне 29 секунд, получает на 10 очков меньше – 3990; в диапазоне 30-59 секунд – на 20 очков меньше, то есть 3980, и так далее.
Для других марафонов (в том числе Абсолют Московского Марафона) действует система заранее рассчитанного «Платинового результата». Чтобы получить максимальное количество очков – 4000, нужно пробежать быстрее «Платинового результата» (это как время победителя на мейджоре, но заранее рассчитанное). Если даже победитель пробегает медленнее, его очки уменьшаются по той же системе, что и в мейджорах (в диапазоне 29 секунд – на 10 очков меньше, в диапазоне 30-59 секунд – на 20 очков меньше). Очки остальных марафонцев в возрастной группе уменьшаются по отношению к сумме победителя.

Платиновые результаты.
В зачет будут идти только два лучших результата за квалификационный период. То есть необязательно принимать участие во всех предложенных марафонах. Можно просто хорошо пробежать два раза. Количество марафонов – это количество попыток улучшить свой собственный результат.

Лучшие марафонцы в глобальном рейтинге получат возможность выступить на Чемпионате мира. Лучшие марафонцы по рейтингу из каждой страны, которая принимала участие в квалификации, но не получила место по глобальному рейтингу, тоже получают место на Чемпионате мира. Дополнительная регистрация на Чемпионат не требуется.
Как не нужно одеваться, участвуя в марафоне
Как вы поняли, марафоны – явление массовое. Особенно те, которые входят в состав World Marathon Majors. Концентрация представителей различных культур и национальностей велика, Поэтому организаторы подобных спортивных мероприятий вводят определенные требования не только к «багажу» участников, но и к их внешнему виду.
Фото: virginmoneylondonmarathon.com
Например, на официальном сайте Токийского марафона организаторы предупреждают, что они имеют право отстранить любого участника, который будет замечен в следующем:
Участник одет в одежду или использует снаряжение, которое может быть потенциально опасно для других бегунов, причинить им боль или спровоцировать падение.
Участник бежит в одежде, которая полностью закрывает его лицо.
Участник одет ненадлежащим для спортивного мероприятия образом или в одежду, которая вызывает неприязнь или отвращение у других бегунов и зрителей.
Одежда участника демонстрирует его приверженность какой-либо политической партии, системе или режиму, а также указывает на его религиозные убеждения, пропагандирует и рекламирует что-либо из вышеперечисленного.
Свою одежду участник использует с целью продвижения или рекламы отдельного имени, конкретного региона или организации, которые организатор мероприятия не признает.
Смена одежды.
Кроме этого, запрещено использование устройств с сильным звуком, вымогательство денежных взносов и подписей. Танцевать, играть на музыкальных инструментах и вообще поддаваться творческим порывам, которые могут хоть как-то помешать другим бегунам и вызвать задержку гонки, запрещается.

Участники Чикагского марафона проходят обязательный досмотр на входе в Grant Park, в ходе которого осуществляется не только осмотр личных вещей на наличие оружия, беспилотных летательных аппаратов, алкоголя, наркотиков и даже стульев, но и фейсконтроль. К участию в забеге не допускаются участники с полностью закрытым лицом и в костюмах, близких к карнавальным, которые значительно превышают размер хозяина и могут быть опасными для других участников. О рекламе и пропаганде с помощью экипировки организаторы умалчивают.
Условия участия в Нью-Йоркском марафоне повторяют уже озвученные требования к экипировке, включая запрет на закрытое лицо и громоздкие костюмы. Организаторы запрещают использование военной и пожарной экипировки обычными гражданами. Особое внимание обращают на крепление видеотехники: любые устройства должны быть надежно прикреплены к телу или голове. Запрещено использование неоригинальных нагрудных номеров, а оригинальные должны быть видны на протяжении всей дистанции.

В целом, требования к экипировке на марафонах одинаковые: своим внешним видом и действиями вы не должны навредить другим участникам. Запрещена любая экипировка с намеком на пропаганду и навязывание политических и религиозных убеждений. В правилах некоторых марафонов об этом не упоминается, но само по себе правило негласное, поэтому организаторы могут отстранить участника от соревнований, ссылаясь на неподобающий внешний вид.
Фото: chicagomarathon.com
Реклама спонсоров на одежде разрешена, но и к ней есть определенные требования. Сертифицируя крупные забеги, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проверяет, как именно выглядит реклама на экипировке элитных спортсменов. Согласно правилам федерации от 1 января 2014 года, название или логотип компании упоминаются один раз на передней части предмета одежды и не должны превышать 40 кв. см. Это касается как крупных спортивных компаний, так и индивидуальных спонсоров или спортивных клубов. Любая компания, название которой упоминается на одежде участников масштабных международных забегов (будь то любитель или профессионал), должна быть официально зарегистрирована в IAAF или не противоречить политике организаторов забега.
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