Смольный опубликовал места для занятий зимними видами спорта

Смольный на своём сайте опубликовал большой список пунктов, где горожане и гости смогут провести спортивный зимний отдых. Список локаций был составлен городским Комитетом физической культуры.

В перечень мест для проведения активного зимнего отдыха были включены ледовые площадки для хоккея, трассы для лыж и сноубордов, а также катки из искусственного и настоящего льда.

В результате, в Санкт-Петербурге насчитали более 300 площадок для активности в зимнее время, они разделены по районам города.

Курортный район и район Пушкинского насчитывают наибольшее количество мест для отдыха зимой. А вот в Адмиралтейском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском и Фрунзенском районах локаций не особо много.