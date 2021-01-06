Смольный на своём сайте опубликовал большой список пунктов, где горожане и гости смогут провести спортивный зимний отдых. Список локаций был составлен городским Комитетом физической культуры.
В перечень мест для проведения активного зимнего отдыха были включены ледовые площадки для хоккея, трассы для лыж и сноубордов, а также катки из искусственного и настоящего льда.
В результате, в Санкт-Петербурге насчитали более 300 площадок для активности в зимнее время, они разделены по районам города.
Курортный район и район Пушкинского насчитывают наибольшее количество мест для отдыха зимой. А вот в Адмиралтейском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском и Фрунзенском районах локаций не особо много.
Смольный опубликовал места для занятий зимними видами спорта
© Фото: pixabay.com
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В северной части города находится больше всего мест.
Смольный на своём сайте опубликовал большой список пунктов, где горожане и гости смогут провести спортивный зимний отдых. Список локаций был составлен городским Комитетом физической культуры.
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