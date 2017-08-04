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Пять стадионов Петербурга, где можно бесплатно заняться бегом

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© Фото: Instagram / @newtonrunning.ru

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Для бегунов-любителей в Северной столице есть несколько мест с разметкой и специальным покрытием. Есть здесь даже удобства, вроде душа и туалета. «Санкт-Петербург.ру» раскрывает секрет, где найти такие площадки.

Легкоатлетический стадион на Космонавтов

 

Стадион располагается на территории Центра физической культуры, спорта и здоровья Московского района Петербурга. Спорткомплекс включает в себя беговой трек на 400 метров, два сектора для прыжков в длину и тройных прыжков, два сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, сектор для метания диска и молота с ограждением, сектор для толкания ядра, два сектора для метания копья. Общая площадь вместе с трибунами – 17,5 тыс. кв. метров.

Где: проспект Космонавтов, 47

Сколько: бесплатно

Фото: const-sport.ru

 

Стадион «Красный треугольник»

 

Раньше старейший в Петербурге стадион принадлежал заводу резиновых изделий, однако потом завод разорился. В итоге стадион перешел во владение спортивного комитета Смольного, который в 2007–2008 году его отремонтировал. Теперь тут базируется два футбольных клуба – «Адмиралтеец» и «Адмиралтеец-2», а также здесь можно тренироваться любителям. Приятная мелочь: вокруг стадиона - парк Екатерингоф.

Где: улица Лифляндская, 7, корпус 5

Сколько: бесплатно
Фото: foursquare.com

 

Стадион в Кировском районе

 

Полноформатный стадион с газоном одного из последних поколений. Поле закреплено за спортивной школой, однако считается муниципальным. На сайте «Футболофф» пишут, что с этим в 2011 году даже был связан небольшой скандал, когда аренда стадиона под проведение турниров ПАЛФ возмутила местных жителей, которые тоже хотели иметь возможность им пользоваться. Размеры поля - 107 на 68 метров, вокруг него удобная зона для бега. Есть небольшие крытые трибуны для зрителей. У стадиона неплохое освещение, что позволяет приходить сюда в вечернее время.

Где: улица Зины Портновой, 21, корпус 4

Сколько: бесплатно
Фото: foursquare.com, futboloff.ru

 

Стадион в Кронштадте

 

Один из лучших общественных стадионов расположен рядом с одним из кронштадтских пирсов. Площадка для бега, футбольное и волейбольное поля, место для занятия теннисом. Рядом морской берег и городской пляж, на котором купаться, конечно, нельзя, но можно хотя бы позагорать. Зимой здесь заливают каток. Со своими коньками им можно пользоваться абсолютно бесплатно.

Где: Тулонская аллея, 11

Сколько: бесплатно
Фото: Instagram / @sokvdim, @san_p_

 

Стадион «Олимпийские надежды»

 

Именно в Коломягах тренировались лучшие футболисты России, например, Петр Филиппов, а также будущие тренеры «Сталинца», впоследствии ставшего «Зенитом», пишет Blog Fiesta. В девяностые годы стадион пребывал в запустении, отремонтировали его лишь в 2000 году, параллельно открыв здесь детскую футбольную школу. Летом тут можно спокойно бегать, а зимой на «Олимпийских надеждах» заливают крупнейший в городе открытый каток.

Где: Улица Аккуратова, 7-А

Сколько: бесплатно
Фото: Instagram / @maksaleksandra_, @an_nika88

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