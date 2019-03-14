В Петербурге возродят институт благородных девиц: что это такое и где он будет находиться

О том, что пансиону быть, заговорили только в конце ноября 2018 года, а в декабре врио губернатора Александр Беглов на встрече с министром обороны уже изучал проект. Затем была даже озвучена дата открытия – 28 июля.

К этому времени на острове должны появиться спальный корпус и учебно-административное здание со столовой, библиотекой и медпунктом. Для занятий и досуга воспитанниц планируют оборудовать 50 кабинетов и аудиторий, 26 классов дополнительного образования, спортивный зал со скалодромом, актовый зал и большой бассейн. Пансион также нацелился и на соседний полуостров Безымянный, где хотят построить учебно-спортивный комплекс с ледовым катком и залами для занятий гимнастикой, хореографией и игровыми видами спорта.

Петербургский пансион сможет принять 560 воспитанниц с 5 по 11 класс, но только тех, кто не проживает в Петербурге или Москве и успешно пройдет вступительные испытания. Здесь будут учиться дочери военнослужащих из отдаленных гарнизонов, девочки из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. Выпускницы школы смогут поступать и в военные, и в гражданские вузы.

Пансион для девочек St Catherine’s, Брамли. Фото: schoolhousemagazine.co.uk

Петербургский филиал хотят организовать по принципу московского пансиона, обучение в котором делится на профили – инженерный, спортивный, медицинский, экономический и дипломатический классы. А сверх школьной программы там обучают танцам, вокалу, минимум трем иностранным языкам, живописи, верховой езде, фигурному катанию, фехтованию, тхэквондо и самбо. Помимо этого в расписании остается время на театры, концерты и выставки.

Воспитанницы пансиона находятся на полном государственном обеспечении, получают пятиразовое питание, медицинское обслуживание и служебный ноутбук. Школа даже гардероб формирует. У каждой ученицы порядка 30 комплектов одежды – несколько видов формы, спортивная, домашняя и повседневная одежда и обувь, коктейльное и бальное платья. Жить девушки будут в двухместных номерах.

При этом, как говорят, не все так сладко. Школа отличается жесткой дисциплиной и прямо-таки армейским распорядком дня – подъем, завтрак, утреннее построение, а потом учеба, которая длится до вечера. Свободного времени, по отзывам выпускниц, практически нет – девочки либо учатся, либо ходят на дополнительные занятия. Выйти за территорию в увольнение разрешают не чаще раза в месяц, зимой и летом девушки проводят каникулы с семьей.

Пансион для девочек St Catherine’s, Брамли. Фото: Twitter / @stcatspe

Зачем Петербургу школа-пансион

Какие цели преследует организация пансиона в Петербурге? Считается, что пансион – практически гарантия суперобразования, поскольку дети здесь не только учатся, но и живут. Но иногда, по-честному, его безумно хочется сравнить с интернатом. Так, например, в описании некоторых заведений витиевато говорится о реалиях современной жизни успешных (от слова «успеть») людей, которые стараются и самореализоваться в профессии, и достигнуть материального благополучия, и построить личную жизнь, и еще много чего. Но как ответственные родители понимают, что в этой гонке будет сложно воплотить лучшие замыслы по воспитанию и обучению ребенка. Поэтому они обращаются в школы-пансионы.

Грустно? Бывает. Но если опустить тему практически полной передачи бремени заботы о ребенке на откуп пансионам и обратиться к другой стороне вопроса, станет очевидно вот что – есть дети, которые действительно не смогут получить качественное образование иным образом. Например, у родителей просто нет возможности отдать их в хорошую школу. И речь в данном случае не об отправке на учебу за рубеж, а о детях из военных городков Крайнего Севера. Так для девушек, которые вынуждены постоянно переезжать или жить в суровых условиях, пансион в Москве или Петербурге может быть отличным вариантом.

Откуда растут ноги

Пансионы как закрытые учебные заведения с полным содержанием учащихся – явление отнюдь не новое. Само слово происходит от французского pension – пансион, плата, средства на содержание. Учреждения появились в VI-VIII веках в Западной Европе при духовных и светских придворных школах. В XIII веке – при университетах, а в эпоху Ренессанса – при гимназиях и других средних учебных заведениях. Широкое распространение они получили в XIX веке, особенно во Франции и Великобритании.

Пансионы были частными заведениями, поэтому в них учились дети из богатых и знатных семей, в общем, те, кто мог заплатить за обучение. При этом зачастую условия содержания были более чем скромные. Получалось, что дети здесь даже не столько изучают науки, сколько вырабатывают характер. Пансионы тогда, как и сейчас, вели, так сказать, комплексное формирование личности, поэтому кроме стандартных дисциплин здесь уделяли внимание спорту, искусству и воспитанию.

Урок игры на арфе. Выпускной альбом Смольного института 1889 года. Фото: kulturologia.ru

В России, указывается на сайте «Пансиона воспитанниц МО РФ», «идея подобного воспитания была впервые реализована в 1764 году, когда открылось первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию, – Смольный институт благородных девиц». Цель института, как говорилось в указе, заключалась в том, чтобы «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Принимали туда девочек не старше шестилетнего возраста. С родителей брали расписку, что те не будут требовать детей назад в течение 12 лет их учебы. Таким образом, императрица Екатерина II рассчитывала, сначала «вырвав» детей из невежественной среды, а затем вернув в нее развитых и облагороженных девушек, «способствовать смягчению нравов и создать «новую породу людей».

В России подобные пансионы открывались при гимназиях и прогимназиях, подготовительных классах и высших учебных заведениях. Военные учебные заведения имели пансионы в обязательном порядке. После 1917 года некоторые традиции обучения в пансионах сохранились в санаторно-оздоровительных учреждениях и упомянутых уже школах-интернатах. Полноценное же возрождение пансионов началось только в 90-х годах прошлого века.

Спальня воспитанниц Смольного института. Фото: kulturologia.ru

У нас и у них

Сейчас в России все школы-пансионы можно разделить на государственные и частные. Так, например, государственные (читай – бесплатные) пансионы – это физико-математическая школа-интернат им. А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова для старшеклассников или школа-интернат для одаренных детей «Интеллектуал», куда принимают с первого класса.

Пример негосударственного – классический пансион того же МГУ, продолжающий традиции Благородного университетского пансиона, открытого в 1779 году по инициативе Ломоносова. Обучение здесь уже платное и составляет около 45-90 тыс. рублей в месяц в зависимости от режима пребывания.

На Западе индустрия пансионов тоже развита. Успех им обеспечивает та самая цель суперобразования и подготовки воспитанников к поступлению в лучшие университеты. К слову, в британских частных школах учится около 6% детей, и они обеспечивают порядка 50% поступающих в наиболее престижные университеты страны – Оксфорд и Кембридж.

Школа для девочек Wychwood School, Оксфордшир. Фото: wychwoodschool.org

Если сравнивать школы разных стран между собой, а также с российскими аналогами, можно сказать, что английские пансионы – это та самая проверенная классика, где сохранились строгая дисциплина и распорядок дня, а также упор не только на образование, но и на формирование характера за счет развития у детей самостоятельности и ответственности. Более свободными можно назвать школы Швейцарии – страны с четырьмя государственными языками, здесь пансионы взяли курс на воспитание людей мира, легко адаптирующихся к любой культуре. В США главный принцип школ-пансионов тоже не является сюрпризом – в приоритете воспитание лидерских качеств.

Любопытно, что в основном пансионы за рубежом по-прежнему частные. Обучение в них дорогое – от 15 тыс. евро за год в английских школах Германии, Испании, Черногории, Болгарии, Мальты и до 100 тыс. евро в год в самой Великобритании и Швейцарии. В США год обучения обойдется в 50-70 тыс. долларов. При этом во всех школах есть еще вступительный и годовые взносы, а также иногда фиксируется сумма, необходимая ребенку на карманные расходы.

Государственные школы тоже существуют. Например, в Великобритании. Хотя совсем бесплатными их назвать нельзя. Родители оплачивают только проживание, а обучение предоставляется бесплатно. В США тоже есть государственные школы, и они тоже платные, но стоимость их примерно в 2-3 раза меньше, чем в частных учреждениях.

Школа для девочек Wychwood School, Оксфордшир. Фото: wychwoodschool.org

Еще раз о благородных девицах

В пансионе Минобороны в Петербурге обучение и проживание будет полностью на бюджетной основе. И, судя по всему, он также претендует на роль суперобразовательного учреждения. Иначе как объяснить решение достроить его в такие сжатые сроки, а главное – выделить под постройку столь «лакомый» земельный участок.

На Бычьем острове до пансиона должен был открыться спортивный комплекс клуба дзюдо «Явара-Нева» – организации, инициатором создания которой выступил сам Владимир Путин. В 1998 году «Явара-Нева» возглавил Аркадий Ротенберг, и комплекс на Бычьем должен был стать одним из его самых масштабных спортивных проектов в Петербурге. Но, несмотря на то, что он был почти достроен, осенью 2018 года Ротенберг обменял его на земли Министерства обороны РФ в Москве.

Ведомство получило несколько незавершенных объектов, а именно – спортивный центр (28,8 тыс. кв. метров), яхт-клуб с причалом для швартовки судов с VIP-гостями (2,3 тыс. кв. метров), а также десять коттеджей примерно по 900 кв. метров каждый. Общая степень готовности комплекса была 83%. В постройки «Явара-Нева» вложила 8 млрд рублей, на переоборудование в пансион у военных уйдет еще около 2 млрд.

За Бычий остров «Явара-Нева» получила два участка общей площадью порядка 10 га в Москве – территорию бывшей военной части в Южном Чертаново и автобазу на Хорошевском шоссе, 40А. Они не предназначены для спортивных построек. Поэтому «Явара-Нева» придется либо добиться изменения назначения земель, либо продолжить их использование в качестве автобазы и военного городка.

При этом эксперты рынка недвижимости назвали оптимальным вариантом развития жилую застройку обоих участков. По их оценкам, если удастся перевести участки под категорию жилищного строительства, рыночная стоимость одной только земли составит порядка 4 млрд рублей. Если же здесь построить и продать квартиры, заработать можно около 13 млрд рублей.

По другим оценкам, которые приводит РБК, выручка от жилой застройки только первого участка может составить 16,5 млрд рублей, но и инвестиции в него – не менее 12 млрд рублей. Ориентировочный объем инвестиций в развитие второго участка – 4 млрд руб., прогнозируемая выручка не уточняется.

Но не все эксперты оценивают обмен как равнозначный. В инвестиционно-девелоперской компании MR-Group посчитали инвестиционную привлекательность московских участков сомнительной, учитывая их места расположения и назначение. В то время как Бычий остров находится в исторической части Северной столицы и является знаковым местом для города. Так или иначе – на острове теперь будет новый пансион благородных девиц.