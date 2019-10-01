Певческий мост: из жёлтого в зелёный

Певческий мост не всегда заметен. Широкая переправа воспринимается как продолжение Дворцовой площади.

Когда-то Певческий мост назывался Жёлтым. Он входил в четвёрку цветных мостов на Мойке, наряду с Синим, Красным и Зелёным.

Переправу, изначально в деревянном виде, впервые построили в 1834 году. Она находилась на том же месте, что и сейчас.

Автором моста был великий Огюст Монферран. Он же был архитектором Исаакиевского собора и Александровской колонны.

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Мост и появился для парада к открытию монумента в центре Дворцовой площади. По нему должны были пройти войска.

Фото: mostotrest-spb.ru

Но есть и другая версия появления моста. В прошлом на месте переправы находился лодочный перевоз. На левом берегу Мойки в доме No24 жил граф Юрий Головкин, дальний родственник Романовых.

Однажды он направился на приём к царю, для чего воспользовался перевозом. Забираясь в лодку, он споткнулся и упал в воду. После этого Николай I приказал построить мост, чтобы подобное не случалось в будущем.

Однако эта история ничем не подтверждена. Её рассказал секретарь графа Головкина.

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Вскоре было решено, что переправа годится и для других целей, не только для обслуживания парада. Её перила были покрашены в жёлтый цвет, что и дало мосту первое название.

Уже спустя шесть лет конструкцию полностью заменили. Деревянный мост над Мойкой убрали, а поставили чугунный. За образец был взят Зелёный мост.

«В прошедшую субботу 22 июля происходила закладка Певческого моста на Мойке, у Дворцовой площади, между зданиями Гвардейского Штаба и Министерства Иностранных Дел. Мост сей... послужит довершением великолепной Дворцовой площади. Он воздвигается из чугуна, на гранитных устоях и будет один из самых красивых в столице. Сооружение его... возложено на Генерал-Майора Адама. Отливка чугунных частей и украшений производится на казённом Александровском заводе», – писали в газете «Северная Пчела».

Вторая половина 1940-х годов. Фото: Сергей Шиманский / russiainphoto.ru

Ширина переправы – 72 метра. Больше только у Синего моста, Аптекарского и Казанского. Торжественно мост открыли 6 декабря 1840 года. Первым по нему проехал император Николай I.

Всего через полгода мост закрыли. Мостовые у съездов с переправы стали выше, поэтому пришлось уменьшить крутизну подъёмов. С тех пор не было ни одного капитального ремонта переправы на протяжении 160 лет.

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Через какое-то время Жёлтый мост утратил своё название. Он стал Певческим – в честь Придворной певческой капеллы, расположенной напротив Дворцовой площади на другом берегу Мойки.

Со временем мост перестал быть жёлтым. Например, сейчас он скорее зелёный, из-за цвета металла.

Первый ремонт чугунного моста провели через 30 лет после его появления. Мостовую привели в порядок уже в начале 1870-х годов.

Фото: mostotrest-spb.ru

В следующий раз к ремонту приступили лишь за четыре года до начала блокады. На мосту заасфальтировали проезжую часть. Во время войны переправа не пострадала.

Спустя ещё 30 лет были отреставрированы перила. В конце века провели ремонт элементов в начале и конце моста. Первый капитальный ремонт начался в ноябре 2003 года. Он продолжался девять месяцев.

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У моста укрепили опоры, чугунные блоки арки. Были восстановлены декоративные исторические элементы, которые были утеряны в прошлом.

Также на переправе впервые сделали островок безопасности. Его выполнили из исторической брусчатки, которую нашли под асфальтом во время реконструкции.

В 2020 году Певческому мосту исполнится 180 лет.

Фото: citywalls.ru