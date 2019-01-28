Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

Кто придумал и кто приказал построить

Идея установки монумента в центре Дворцовой площади принадлежит архитектору Главного штаба Карлу Росси. Он же, собственно, создал и Арку Главного штаба, которая посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. Во время проектирования главной площади Петербурга Росси предполагал, что в ее центре отлично бы смотрелся какой-нибудь памятник, а идея установки очередной конной статуи Петру I ему была не по душе.

Конкурс на создание монумента начался в 1829 году. Приказ поступил от императора Николая I спустя 4 года после смерти Александра I. Так он хотел почтить память своего «незабвенного брата», победившего в сражении с Наполеоном.

На конкурс откликнулся архитектор Огюст Монферран, который, между прочим, построил Исаакиевский собор. Монферран предложил установить на площади огромный гранитный обелиск, чтобы тот не потерялся в ансамбле Дворцовой. Пьедестал обелиска архитектор хотел украсить барельефами, изображающими события войны художника Федора Толстого (двоюродного дяди писателя Льва Толстого).

Архитектор видел барельефы на пьедестале такими: Александр в виде римского воина верхом на коне, попирающем ногами змею. Коня ведут две женские фигуры, спереди летит двуглавый орел, а сзади следует богиня победы. Все это украшает надпись «Благословенному – благодарная Россия». Был и другой эскиз для пьедестала – со слонами, держащими обелиск.

Общая высота монумента составляла бы 33,78 метров, что должно было превзойти все известные в мире монолиты.

В борьбе за свой проект Монферран даже посвятил сочинение императору. Однако его идея была отвергнута. Николай хотел колонну.

Монферран, давай по-новому

Француз не отказался придумать другой вариант исполнения монумента. Его высота превышала Вандомскую колонну, воздвигнутую в Париже в честь побед Наполеона. Вдохновлялся архитектор римскими колоннами Траяна и Антонина, а также Помпеевой в Александрии.

Монферран решил не использовать украшения, подобные барельефам, спирально обвивающим стержень колонны Траяна. Он считал, что современные художники не могли соперничать с древними мастерами, поэтому и остановился на варианте колонны с гладким стержнем из гигантского полированного гранитного монолита.

Ее высота – 25,6 метров, нижний диаметр – 3,66 метров, верхний диаметр – 3,19 метров. Пьедестал и базу он скопировал почти без изменений с колонны Траяна.

По проекту, монумент имел высоту 47,5 метров (вместе с пьедесталом и скульптурой на вершине), то есть стал бы самой высокой монолитной колонной в мире. В сентябре 1829 года проект (без скульптуры) утвердил император.

Колонна Траяна в Риме – прообраз Александровской колонны. Фото: wikipedia.org

Колонна могла принадлежать Исаакию

Изготовлена колонна на Дворцовой из розового гранита в Пютерлакской каменоломне, находившейся в Выборгской губернии (ныне – современная деревня Пютерлахти, община Виролахти). Скалу, из которой она сделана, наметил сам скульптор во время поездки в Финляндию.

Добыча и предварительная обработка камня длилась два года. На каменоломне трудились более двухсот человек, а руководил ими известный каменотес Самсон Суханов.

Первоначально из этого гранитного монолита хотели сделать одну из колонн Исаакиевского собора. Однако обнаружив, что его длина слишком велика, решили пустить камень на что-нибудь более внушительное.

Из этой же скалы были вырублены громадные камни для фундамента памятника, самые большие из которых весили более 400 тонн.

Пютерлахская каменоломня, отделение каменной глыбы от скалы. Иллюстрация из книги Огюста Монферрана «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра» 1836 года

Доставка в Петербург

Перевозка заготовок для обелиска из Финляндии в Северную столицу была нелегкой задачей. Для транспортировки колонны построили специальный бот «Святой Николай» грузоподъемностью более 1100 тонн. На его борт колонну загружали 600 солдат, при этом они едва не уронили монолит в воду.

Так монолит на барже, буксируемой двумя пароходами, прибыл в Кронштадт, а оттуда – к Дворцовой набережной Петербурга. Прибытие центральной части колонны в город состоялось 1 июля 1832 года.

Установка на Дворцовой

Работы по монтажу прошли быстро. В вертикальное положение ее подняли примерно за час с помощью 1250 сосновых бревен. Использовали метод рычагов, как завещал Архимед. Похожая система применялась при строительстве Исаакиевского собора. Всего в действии принимали участие 2500 рабочих и солдат.

Николая настолько впечатлил подъем, что он воскликнул: «Монферран, вы себя обессмертили!»

После установки колонны ее шлифовали, полировали и декорировали. На это ушло два года. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 11 сентября 1834 года.

Монферран хотел отказаться от участия в церемонии, но император настоял, сказав: «Ваше творение достойно своего предназначения, вы воздвигли памятник самому себе».

Для праздника на центральной площади города возвели специальные трибуны. На них разместилась императорская семья и важные гости.

Подъем Александровской колонны, 1834 год. Л. П.-А. Бишебуа, А. Ж.-Б. Байо

Стоит сама по себе

Кроме высоты, Александрийский столп уникален тем, что стоит сам по себе. Без укреплений и опор. Почти 200 лет его удерживает собственный вес и расчеты талантливого архитектора. Колонна за это время даже немного не отклонилась по вертикали. Весит она, кстати, 600 тонн.

Прогулки Монферрана

Многие горожане в то время удивлялись, как такая огромная колонна может стоять без опор. Даже побаивались к ней приближаться, а вдруг упадет?

Архитектор и здесь отличился: чтобы развеять сомнения людей, он каждое утро прогуливался по Дворцовой и ходил вокруг колонны.

Столп устоял даже во время Великой Отечественной войны, хотя снаряды от бомбежек взрывались в непосредственной близости от него. Некоторые, например, повредили атлантов, установленных у дверей Нового Эрмитажа.

Фигура ангела на вершине и пьедестал в основании

Пьедестал Александровской колонны украшен военным орнаментом. Бронзовые барельефы на нем изображают воинские доспехи и русское оружие.

Фигуру ангела, установленную на вершине столпа, изготовил бывший крепостной скульптор Борис Орловский. В левой руке ангел держит классический латинский крест, а его правая рука вознесена к небу. Голова скульптуры наклонена вниз, а взгляд устремлен на землю.

Кстати, после революции 1917 года во время городских праздников фигуру маскировали красной тканью или воздушными шарами. Ходила даже легенда, что вместо нее планируют установить статую Ленина.

В годы Великой Отечественной войны Александровскую колонну закрыли лишь на 2/3 высоты, поэтому фигура ангела немного пострадала. Колонну и территорию вокруг нее несколько раз реставрировали – в 1960-х, 1970-х и 2000-х годах.

Фото: petersburglike.ru

Забор с двуглавыми орлами

Вокруг колонны установлен чугунный забор, оконечности которого венчают небольшие фигурки двуглавых имперских орлов. Орлов, к сожалению, частенько воруют или ломают. Совсем недавно был очередной подобный случай.

В 1930-е годы ограду переплавляли на патроны.

Фото: Livejournal / @alkopona