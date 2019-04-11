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Самый широкий в Петербурге: история Синего моста через Мойку

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© Фото: Наталья Краснова

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как мост превратился в неотъемлемую часть ансамбля Исаакиевской площади.

Во время прогулки на теплоходе по реке Мойке экскурсовод обязательно скажет, что Синий мост – самый широкий в Петербурге. Но далеко не всегда туристам объясняют, почему переправа стала такой.

История моста началась почти три века назад – в 1737 году. Изначально была построена деревянная подъемная переправа, чтобы по Мойке, которая тогда носила название Мья, было удобно проходить судам с мачтами.

Уже в то время перила были покрашены в синий. Это связано с тем, что через Мойку проходили четыре моста, которые внешне практически не отличались друг от друга. Каждую переправу для удобства горожан покрасили в яркий цвет. Так появились Зеленый, Белый и Желтый мосты, при этом второй со временем стал Красным, а последний сменил название на Певческий.

В начале своей истории Синий мост был разводным, а в середине XVIII века он стал трехпролетным с деревянным пролетным строением на каменных опорах. В таком виде мост существовал до 1818 года.

Фото: mostotrest-spb.ru
 

После архитектор Вильям Гесте создал новый проект моста. По его замыслу он стал однопролетным и чугунным. Строил мост Пьер-Доминик Базен, который также работал над созданием Обводного канала. Чугунные конструкции изготавливали на Олонецком чугунолитейном заводе. На предприятии также делали элементы и других переправ Северной столицы.

Тротуар моста отделили от проезжей части перилами. Ширина переправы составила 41 метр, длина – примерно 35 метров. Нынешний размер мост приобрел после перепланировки Исаакиевской площади в 1842 году из-за строительства Мариинского дворца. В связи с этим переправу расширили вверх по течению до 97,3 метров.
Фото: Instagram / @vesna_gordeeva, @alinagoryachevaa
 

Несмотря на многочисленные реконструкции, вид моста не сильно изменился за 280 лет. Менялись особенности конструкции и размеры, но всегда сохранялось простое оформление, благодаря которому переправа хорошо вписывается в архитектурный ансамбль Исаакиевской площади.

На рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века чугунные арки низовой стороны моста заменили на железобетонные. При этом чугунная часть, возведенная в 1842 году, осталась прежней. До 1938 года на Синем мосту было каменное мощение. Затем его поменяли на асфальтобетонное покрытие.

Последний на данный момент капитальный ремонт моста прошел с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года. Переправу укрепили, над чугунной частью появился железобетонный свод. На мосту также обустроили островки безопасности.

Фото: mostotrest-spb.ru
 

Интересные факты

 

Жители Петербурга шутят, что Синий мост впал в немилость двух императоров, Петра I и Николая I. Дело в том, что памятники правителей обращены в сторону Невы.

У низовой части Синего моста находится столб-футшток с трезубцем Нептуна. Его установили в 1971 году в память о крупнейших наводнениях в истории Петербурга. На обелиске можно увидеть отметки по уровню воды, которая поднималась в 1824, 1903, 1924, 1955, 1967 годах.

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В прошлом в качестве светильников на мосту использовали гранитные обелиски. В конце XIX века вместо них поставили фонари, копирующие светильники на мосту Александра III в Париже. Конструкции дошли до наших дней в первоначальном виде.

В народе переправа получила славу «моста-невидимки». Из-за ширины мост кажется продолжением Исаакиевской площади, а не отдельной частью.
Фото: Instagram / @natalya.a.varzanova, @birdmillers
 

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