Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

Красный мост – один из самых старых в Петербурге. Недавно ему исполнилось 300 лет. Мост построили в 1717 году. Изначально он был белым, и, соответственно, назывался в честь этого цвета. Переправа была подъемной, чтобы она могла пропускать различные суда.

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Первая масштабная реконструкция моста прошла в конце 1737 году. Переправу перестроили по проекту Хармана ван Болоса. Теперь она была уже не разводной, но с щелью посередине, которая позволяла проходить судам с мачтами.

Само собой, чтобы жители Петербурга могли свободно перемещаться по мосту, проем открывали только при необходимости. В остальное время она была скрыта специальными щитами.

Картина неизвестного художника, 1814 год. Фото: citywalls.ru

В следующий раз работы проводили через пару десятилетий. Изначально планировалось, что переправа будет каменной. Для этого в 1762 году даже опубликовали объявление в газете «Санкт-Петербургские ведомости», в которой предлагалось явиться в Главную Полицмейстерскую канцелярию тем, кто хотел построить мост. Желающих не нашлось, поэтому через год над Мойкой снова раскинулся деревянный мост.

Новый этап в жизни моста начался с 1808 года. Тогда его перекрасили в красный свет, после чего он сменил имя. Таким название остается до сих пор.

1944 год. Фото: pastvu.com

В то же время набережные Мойки покрывали гранитом. Мост уже не мог оставаться деревянным, поэтому к 1814 году он стал чугунным. У переправы изменились не только материалы, но и форма. Теперь у нее был только один пролет.

Проектом занимался Вильям Гесте. Именно благодаря ему в Петербурге появились первые чугунные переправы, в том числе Зеленый и Поцелуев мосты.

Дизайн решеток повторял узоры, которые были сделаны на ограждениях набережной Мойки. Помимо этого, в начале и в конце моста поставили обелиски из гранита. На них были фонари и шары с позолотой.

1981 год. Фото: pastvu.com

Мост особенно пострадал в период с конца 1920-х по середину XX века. У него раскрылись швы и болты, скрепляющие конструкции разорвались. По этим и другим причинам состояние признали аварийным.

Впоследствии мост ремонтировали в 1953 году. На переправе чугунные конструкции поменяли на стальные, внешне почти ничего не поменялось. Красный мост – единственный через Мойку, который сохранил исторический внешний вид по проекту Гесте. Остальные со временем были изменены.

Последние на сегодняшний день работы состоялись в 2011 году. На мосту освежили покраску. А вот с момента последнего ремонта прошло уже больше 20 лет. В 1998 году на переправе починили фонари и воссоздали ограждения.

Кстати, благодаря переправе свое название получил магазин на углу набережной Мойки и Гороховой улицы – «У Красного моста». Универмаг знаменит тем, что он был первым в России многоэтажным магазином, а сейчас здесь продают одежду премиум-брендов. Но это уже другая история.

Фото: Instagram / @ozeroffpavel, @andris_dushko