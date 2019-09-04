Зелёный мост: первая металлическая переправа Петербурга

По Невскому проспекту между берегами Мойки проходит Зелёный мост. Это один из нескольких цветных мостов Петербурга.

Впервые переправа на главной улице Северной столицы появилась почти 300 лет назад – в 1719 году. Изначально, как и все мосты той эпохи, она была деревянной. До середины 1720-х годов подъёмный мост, называвшийся Петровским, находился на границе города. Размер города увеличился лишь в 1726 году.

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Впервые переправу отремонтировали в 1735 году. Тогда её покрасили в зелёный цвет, в честь чего поменяли название. Сама конструкция во время первого ремонта не претерпела изменений. Как и в 1752 году, когда мост снова приводили в порядок.

Гравюра Дюбурга по рисунку Морне. Фото: citywalls.ru

Новый вид появился спустя четверть века. Переправу сделали трёхпролётной, при этом отдельные части были на каменных опорах. С тех пор мост стали называть Полицейским. Неподалёку от него находились Главная полицмейстерская канцелярия и дом генерал-полицмейстера Чичерина.

Название продержалось полтора века. Какое-то время в начале и в конце моста находились полицейские будки, которые закрепили имя переправы в народе.

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Новую форму мост получил в начале XIX века. В 1808 году вместо деревянной конструкции установили чугунную однопролётную арку. Таким образом переправа стала «образцовым» проектом. На неё ориентировались при создании других чугунных мостов.

Снимок Карла Буллы, 1890-е годы. Фото: pastvu.com

Идею подобной конструкции в 1805 году предложил Вильям Гесте. Знаменитый архитектор был автором инновационного для России проекта. Он взял за основу британский опыт – в Соединённом Королевстве за 25 лет до этого появился первый в мире металлический мост.

Сначала для испытаний создали модель переправы. Она была в три раза меньше полномасштабной конструкции. Проект изучил император Александр I. Правитель одобрил создание нового моста, поэтому его изготовили в краткие сроки – всего за семь месяцев.

Поскольку вариант переправы, разработанный Гесте, оказался популярным, вскоре в Петербурге установили ряд подобных конструкций. Это, например, Поцелуев и Красный мосты.

В 1840-х годах в городе на Неве стало больше транспорта, поэтому участок Невского проспекта пришлось расширить. Мост увеличили выносом тротуаров за металлические части.

Тогда же, в 1842 году, гранитные обелиски поменяли на фонарные столбы из чугуна. Спустя два года прошёл ещё один ремонт – создали первую мостовую из асфальтовых кубиков.

Украшения к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году. Фото: pastvu.com

Через 15 лет на мосту случилось ЧП. В сентябре 1859 года в город приехала датская принцесса Дагмара, которая станет женой Александра III. Тогда в центре Петербурга собралось много горожан, которые хотели посмотреть на девушку.

Из-за большого количества человек Полицейский мост не выдержал давки. Там сломалась решётка, из-за чего несколько петербуржцев упали в Мойку. Они незначительно пострадали, никто при инциденте не погиб.

В середине 1900-х годов на переправе пришлось проложить трамвайные пути. В связи с этим опоры моста пришлось расширить. На них остановили арки, которые украсили различными орнаментами. Чугунные столбы заменили на позолоченные канделябры. Реконструкция начала XX века была последней в истории моста.

После Октябрьской революции поменялось название переправы. Вместо Полицейский мост теперь говорили Народный.

1980-е годы. Фото: pastvu.com

Незадолго до начала Второй мировой войны был укреплён свод моста под трамвайными путями. Его изолировали рубероидом, чтобы не было коррозии. Уже после блокады провели реставрацию торшеров с фонарями. Во второй половине 1960-х годов на мосту восстановили позолоту на декоративных элементах конструкции.

Историческое название переправе вернули в конце века. С 1998 года её официальным именем стал Зелёный мост.

Первая более чем за век реконструкция началась в августе 2019 года. Мост обещают отремонтировать к маю 2020 года, когда отмечается 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: mostotrest-spb.ru