Как выбрать яблоки? Советы от Роспотребнадзора

Итак, яблоки нужно выбирать без пятен и вмятин, а хранить яблоки нужно отдельно от других продуктов. Перед тем, как съесть фрукт, его необходимо промыть в горячей воде. Также сообщается, что летние сорта яблок обычно хранятся от двух до четырех недель.

Дело в том, что в гнилом яблоке накапливается такое вещество, как микотоксин, сообщает Роспотребнадзор. В добавок эксперты уточняют, что микотоксин негативно влияет на иммунную систему, а также на структуру клеток и хромосом.

Однако Роспотребнадзор не уточнил, где лучше покупать яблоки: на рынке или в магазине, а может их лучше выращивать дома.