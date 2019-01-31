Грипп в Петербурге: когда начнется эпидемия, как защитить себя от заболевания

В Петербурге продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ, приближается ежегодная эпидемия. Северная столица находится в шаге от полномасштабной вирусной атаки. Врачи каждую неделю регистрируют от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. новых больных и уже зафиксировали смерть от гриппа одного человека в Петербурге и одного в Ленобласти.

30 января министр здравоохранения Вероника Голикова объявила о начале эпидемии гриппа на Северо-Западе России. В целом, эпидемия объявлена уже в 26 регионах нашей страны. К нам в город вирус придет со дня на день.

Свиной грипп в этом году уступает первое место по заболеваемости гонконгскому гриппу. Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев рассказал, что за прошлую неделю среди госпитализированных выявлено 12 случаев гриппа H1N1 и 81 случай вируса H3N2.

«Санкт-Петербург.ру» разобрался, чего стоит опасаться в этом году жителям Северной столицы, как обезопасить себя и свою семью от внезапной болезни.

Что такое грипп

«Grippen» с французского или немецкого языка означает «схватить» или «резко сжать», что описывает известные всем нам симптомы заболевания. В настоящее время выявлено более двух тыс. различных вариантов гриппа, которые различаются между собой способностью человека реагировать на данный конкретный вирус.

По оценкам ВОЗ, ежегодно во время сезонных эпидемий в мире от всех разновидностей гриппа умирают от 250 до 500 тыс. человек, а в некоторые годы число смертей превышает миллион человек. Инфицированный человек наиболее заразен с первых часов заболевания и до пятого-седьмого дня «гриппования».

Есть три типа вирусов гриппа: А, В и С. Тип С инфекции «отвечает» за легкие респираторные заболевания и не вызывает эпидемий. Вирусы типа А подразделяются на подтипы H1N1, H1N2, H3N2 и другие штаммы, но наиболее известный из них в последние годы – свиной H1N1.

Также есть понятие «сезонного» гриппа, который чаще всего начинается в России в середине осени и начале зимних холодов. Но оказывается, существуют еще три вида гриппа, которые ученые считают опаснее свиного. Среди наиболее опасных – азиатский H2N2. Опасен он в первую очередь для пожилых людей. Ученые объясняют это тем, что с возрастом значительно ослабевают защитные функции иммунитета.

Следствием мутации данного вируса стал еще более опасный – гонконгский H3N2. В этом году именно он должен стать самым массовым штаммом заболевания в нашей стране. Третий – наш давний знакомый «птичий» грипп H5N1, который, как несложно догадаться из названия, передается людям от зараженных птиц. К счастью, данный вирус пока быстро не передается среди людей, однако ученые не исключают такой возможности в будущем.

Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Как понять, каким типом гриппа заболел

Симптомы сезонного гриппа схожи с обычной простудой: повышается температура, появляется боль в мышцах и суставах, усталость, насморк и сухой кашель. Большинство людей выздоравливают за неделю без какой-либо медицинской помощи, но ни в коем случае нельзя путать эти заболевания, ведь грипп может вызвать тяжелые осложнения, такие как бактериальная пневмония, инфекции «уха-горла-носа», обезвоживание и обострение хронических заболеваний.

Свиной грипп имеет те же симптомы, что и более легкие формы, поэтому на ранних стадиях его легко можно перепутать. Однако у больных свиным гриппом, ко всему прочему, появляется лихорадка, сопровождаемая высокой температурой (выше 38 градусов) и такими симптомами как быстрая утомляемость, головная боль, боль в горле, потеря аппетита, понос или рвота.

Симптоматика гонконгского гриппа во многом схожа с другими формами гриппозной инфекции. Больные чувствуют слабость, тошноту, головную боль в области лба, боль при движении глазных яблок, бессонницу, сухость в горле, кашель, чиханье, общее недомогание. Также при данном штамме гриппа температура тела плохо сбивается жаропонижающими средствами. Особенностью гонконгского гриппа является временное облегчение через несколько дней, после которого проявления недуга возвращаются с прежней силой. Нередко H3N2 становится причиной пневмонии, отита, плеврита и бронхита и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Птичий грипп, хоть и считается очень опасным, но очень-очень редко передается человеку. Им нельзя заразиться от приготовленной птицы или яиц. Нужно иметь тесный контакт с зараженной домашней птицей или загрязненным материалом. Симптомы H5N1 традиционны, но в тяжелых случаях обнаруживаются проблемы с дыханием и даже пневмония, которая в 50-80% заканчивается летальным исходом. К слову, если ранее человек уже был инфицирован этим штаммом, то он практически не восприимчив к вирусу. В большинстве подтвержденных случаев заражение птичьим гриппом произошло в Азии, Африке, Tихом океане и Ближнем Востоке. В настоящее время нет ни одного подтвержденного человека-носителя H5N1.

Важно: если вы думаете, что у вас появились симптомы гриппа, вам необходимо остаться дома и вызвать врача. Желательно это сделать в течение 48 часов после появления признаков. Это может значительно уменьшить риск осложнений и сократить время болезни.

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Как защитить себя и близких от гриппа

В этом году жители Петербурга лучше подготовились встретить вирусную атаку – по данным Роспотребнадзора, более 50% жителей города сделали прививку от гриппа. Всего же по стране привились более 70 млн россиян. В вакцину входили все штаммы, которые ожидаются в ходе эпидемии.

Если вы все же не сделали прививку, то у специалистов есть несколько советов. В первую очередь, важно соблюдать личную гигиену, держаться подальше от массовых скоплений людей, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности мебели в доме.

Врачи рекомендуют носить медицинскую маску, если дома или на работе появились больные, а также для поездок в общественном транспорте. Важно менять маску через каждые три часа. При эпидемии гриппа рекомендуется промывать нос каждые два-три часа и полоскать горло растворами фурацилина, соды или ромашки. Это предотвратит попадание вируса через дыхательные пути и не даст ему осесть на слизистых оболочках горла и носовых ходов.

Роспотребнадзор также советует жителям Петербурга высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха. Включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Не отправлять заболевших детей в детский сад, школу и на культурно-массовые мероприятия. Если в семье есть больные – изолировать их. Регулярно проветривать помещение, делать уборку и увлажнять воздух. По рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.