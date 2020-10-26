Партию «Яблоко» оштрафовали на 10 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал партию «Яблоко» на 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений арендуемого офиса.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что офис партии «Яблоко» находится в цокольном этаже жилого дома, у которого абсолютно не изолирован вход от жилой части здания.

В составленном протоколе Роспотребнадзора по Петербургу говорится, что партия арендует помещение у города. На основании этого со всеми жалобами нужно обращаться непосредственно к собственнику данного помещения.