Полигон «Новоселки» прекратит прием опасных отходов до конца 2017 года. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе выступления в Законодательном собрании с отчетом за год.

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С вопросом о полигоне ранее обратились депутаты «Яблока» и «Справедливой России». Глава города ответил, что «Новоселки» прекратит прием непереработанных твердых коммунальных отходов до конца текущего года.

Из северной части города они будут перенаправлены на другие объекты, местоположение которых будет уточнено вместе с властями Ленобласти. При этом полигон продолжит утилизировать переработанные отходы, пригодные для рекультивации.

Ранее министерство природы РФ сообщило, что опасные отходы размещаются на полигоне незаконно. Информация передана в Роспотребнадзор «для рассмотрения в части своей компетенции».

Полигон «Новоселки» правительство обещало ликвидировать в 2009 году, в 2012 году Полтавченко заявил, что его уберут «в самое ближайшее время». Примечательно, что в 2014 году уже бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев обещал «Санкт-Петербург.ру», что полигон будет закрыт к 2015 году. Однако на полигон, существующий с 1972 года, до сих пор свозится мусор.

Как ранее в интервью «Санкт-Петербург.ру» заявлял депутат Анохин, экологическая проблема на Севере города носит комплексный характер. «В основном вонь идет с полигона ТБО «Новоселки», в меньшей степени – с полигона осадка сточных вод «Северный». Если с Водоканалом позиция более-менее ясна, они ведут рекультивацию, и есть понимание сроков, то по вопросу свалки никаких решений нет. Меня беспокоит, что у властей до сих пор нет концепции по данному вопросу. Есть возможные отписки, есть всевозможные ответы на мои запросы, но стратегии – нет», - отмечал парламентарий.

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