Депутаты ЗакСа отклонили поправки оппозиции к бюджету Петербурга на 2018 год

Депутаты петербургского Законодательного собрания отклонили все поправки оппозиции к проекту городского бюджета на 2018 год. Соответствующий документ был рассмотрен во втором чтении 22 ноября, пишет АБН.

Отклонены восемь поправок фракции «Партии роста», их представила Оксана Дмитриева. «Правительство не поддерживает поправку», - восемь раз подряд повторил представитель губернатора Северной столицы Юрий Шестериков.

Большинство в ЗакСе отказалось отменять выплаты концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД), перебрасывать средства на строительство метрополитена, не выделять деньги на переезд чиновников в деловой комплекс «Невская ратуша», на проект «Авенариум» в Курортном районе. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал присутствующих в зале чиновников еще раз рассмотреть предложения Дмитриевой.

Также не прошли поправки КПРФ. Коммунисты предлагали увеличить ассигнования на культуру, отменить выплаты проекту «Авенариум», усилить поддержку детей военных лет, увеличить финансирование высокотехнологичной помощи. Кроме того, КПРФ хотела поддержать многодетные семьи - предоставить обоим родителям льготный проездной билет. «Правительство не поддерживает поправку», - пять раз подряд повторил Юрий Шестериков.

«Справедливая Россия» предложила усилить финансирование жилищной сферы. Лидер фракции Алексей Ковалев отметил, что депутаты предлагают уровнять суммы на расселение коммуналок, которые прописаны бюджетом с теми, что заложены госпрограммой. Кроме того, эсеры хотели выделить больше денег на рекультивацию полигона «Новоселки», добавить средств комитету по социальной политике на лечение ВИЧ и гепатита.

Ковалев подчеркнул, что на 2018 год власти намерены срезать финансирование лечения этих заболеваний. «Правительство не поддерживает поправку», - шесть раз ответил Шестериков.

«Яблоко» также предложило не финансировать компенсацию по ЗСД. При этом член фракции Михаил Амосов отметил, что соглашение по ЗСД не опубликовано в интернете, а потому обязательство по нему не могут исполняться. «Мы не поддерживаем эту поправку, так как она не в полной мере соответствует законодательству РФ о государственно-частном партнерстве».

Также «яблочники» предложили на 10 млн рублей увеличить материальную помощь гражданам, и отменить возмещение затрат концессионера ЗСД на облигационный займ. «Правительство не поддерживает эту поправку», - еще три раза ответил Шестериков.

В итоге, согласно проекту бюджета на 2018 год, доходы Петербурга составят 529,4 млрд рублей, а дефицит - 52,9 млрд рублей.