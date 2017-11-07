Власти Петербурга не подтвердили подлинность опубликованного соглашения по ЗСД

Комитет по инвестициям Петербурга не стал подтверждать подлинность соглашения по Западному скоростному диаметру, которое опубликовали депутаты-справедливороссы. Власти сделали заявление 7 ноября, передает "Фонтанка".

В комитете претензии депутатов назвали ставящими под сомнение возможность Петербурга формировать собственные проекты законов.

"Мы считаем необходимым еще раз обратить внимание, что соглашение заключалось в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, действительность которого не ставилась под сомнение в установленном порядке и, более того, стала основой для законодательства о ГЧП в других регионах, – заявили 7 ноября в комитете по инвестициям", - заявили в комитете по инвестициям.

Ранее депутаты "Справедливой России" опубликовали конфиденциальное соглашение о строительстве ЗСД. Они также направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить это соглашение. По мнению политиков, Петербург заключил договор с ООО "Магистраль Северной Столицы" незаконно.