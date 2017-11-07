Генпрокуратуру попросили проверить соглашение Смольного о строительстве ЗСД. Депутаты «Справедливой России» в Законодательном собрании считают, что концессионное соглашение между Петербургом и ООО «Магистраль северной столицы» было заключено незаконно.

Справедливороссы получили копию соглашения из конфиденциальных источников, так как правительство Северной столицы, по их словам, «продолжает охранять тайну всех концессионных соглашений города, включая новые проекты ВСД, трамвая в Красногвардейском районе, аэроэкспресса». Смольный ссылается на коммерческую тайну.

Соглашение было проанализировано депутатами Алексеем Ковалевым, Надеждой Тихоновой и Александром Егоровым, они нашли в нем признаки нарушения законодательства. По мнению парламентариев, оно было заключено «в интересах частных коммерческих организаций».

«Заключенная сделка сопровождается конфликтом интересов между действиями городской администрации с одной стороны и интересами петербуржцев, города и страны - с другой», - рассказали депутаты.

Во-первых, отмечают они, по закону договор должен был быть оформлен как концессионное соглашение, а не как соглашение о государственно-частном партнерстве, так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором – может быть оформлена по правилам, установленным регионом.

«Распоряжением правительства РФ от 31 октября 2006 года было предусмотрено проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях». Однако вместо этого правительством Петербурга было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП)», - говорится в сообщении «Справедливой России».

Однако основной претензией парламентариев к соглашению является так называемая «компенсация недополученной прибыли». В соглашении есть пункт, согласно которому Смольный обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в договоре. Условия, заложенные в этом пункте, парламентарии считают «дискриминационными, кабальными и заведомо невыгодными для города», а сам пункт – нарушающим законные интересы жителей Петербурга.

В 2016 году платеж по компенсации затрат составил порядка 4,5 млрд. рублей. Помимо этих средств, в 2016 году ОАО «ЗСД» получило из городского бюджета инвестицию размером в 2,24 млрд. рублей на ЗСД. Между тем, федеральное законодательство предусматривает дополнительное финансирование частного партнера только в том случае, если после заключения соглашения в законодательство вносятся изменения, ухудшающие положение партнера.

Изначально, в июле 2017 года, парламентарии пожаловались на Смольный в Следственный комитет РФ, однако СК перенаправил обращение справедливороссов в прокуратуру, которая, в свою очередь, отказалась рассматривать документ. Сейчас депутаты направили новое обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, в котором назвали ответ из прокуратуры «незаконным и необоснованным» и потребовали рассмотреть факты нарушения законодательства.