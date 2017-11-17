Объединение «Севзапмебель» отозвало жалобу на закупку мебели в «Невскую ратушу» из-за патриотизма. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Петербургу.

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«Учитывая наш патриотизм Петербурга, если честно сказать я являюсь советником губернатора, и не хочу подставлять губернатора. Мы отзываем свою жалобу. Я думаю, что это решение устроит всех. Потому что тяжелая ситуация у города. В конце года они должны переезжать, и сейчас что-то решать уже просто невозможно. Я искренне говорю как патриот Петербурга и советник губернатора. Я не хочу никого подставлять. У них будут большие проблемы», - заявил председатель совета директоров «Севзапмебели».

Контракт на 392 млн рублей получила «Первая мебельная фабрика». При этом ряд компаний, в том числе «Азимут» и «Мастер», пожаловались в антимонопольную службу на условия конкурса.

В итоге УФАС приостановило проведение тендера и потребовало изменить его. Смольный уже провел конкурс, однако неясно, учли ли чиновники требование антимонопльшиков, это будет проверено 28 ноября.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.