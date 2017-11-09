Смольный выбрал поставщика мебели в «Невскую ратушу». Контракт на 392 млн рублей получит «Первая мебельная фабрика». Закупкой мебели занимается комитет по государственному заказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления».

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В середине октября с конкурсом были проблемы, так как его приостановило петербургское УФАС. Сразу две компании, «Азимут» и «Мастер», пожаловались в ведомство на условия тендера. В итоге УФАС потребовало изменить конкурс.

На 392 млн рублей «Первая мебельная фабрика» приобретет более десяти тыс. предметов мебели, чтобы обставить ею деловой центр, куда часть комитетов Смольного намерены переехать до конца 2017 года. Первая поставка планируется до 30 ноября, затем до конца декабря, третий этап - до конца февраля 2018 года.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.

Проект центра был начат еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территория бывшего трамвайного парка номер четыре между Новгородской улицей, Дегтярным переулком и улицей Моисеенко в шесть га была передана специально учрежденному ЗАО «М» в 2006 году.

Изначально стройку планировалось завершить в конце 2010 года. Ее курировал сын губернатора Сергей Матвиенко, на тот момент, возглавлявший «ВТБ-Капитал». Нынешние сроки завершения инвестпроекта - 2018 год. Всего должно быть построено восемь бизнес-центров, гостиница и здание администрации общей площадью 366 тыс. кв. метров.