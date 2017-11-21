Альбина Дударева: Дальнейшее непринятие мер по «Новоселкам» грозит экологической бедой

Председатель комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева совершила рейд по крупным свалкам в окрестностях Петербурга. Нелегальные залежи мусора на Волхонке, в Колтушах, в деревне Скотное – полигона «Новоселки», на который уже несколько лет жалуются петербуржцы, не было в этом списке только потому, что он «легальный». Зловонные «Новоселки» в Левашово – предприятие завода МПБО-2, подведомственного петербургскому комитету по благоустройству.

Смольный в Год экологии активно рапортует о закрытии полигона на рекультивацию и строительстве на «Новоселках» станции активной дегазации. Однако на деле денег на рекультивацию в бюджете нет, а на полигон продолжают вереницей свозить отходы мусоровозы. Заверения властей, что на объект поступают лишь безвредные отходы четвертого и пятого классов опасности, вызывают сомнения – власти уже подорвали доверие горожан, с 2009 года обещая закрыть свалку и рекультивировать ее.

В рамках форума «Сообщество» вы посетили крупные свалки в окрестностях Петербурга. Какие болевые точки города удалось посетить и с какими проблемами столкнуться?

- Бросается в глаза нерешенный вопрос, связанный со строительным мусором, это стало заметно после посещения свалки на участке Волхонского шоссе, 33. Такие свалки негативно влияют на качество окружающей среды в -Петербурге. Если же планируется строительство новых объектов, то жители не получают никакой информации, и это проблема. Нужно помнить, что доступ к экологической информации регламентирован российским законодательством, и каждый гражданин имеет право на достоверные сведения об окружающей среде.

Есть ли у Общественной палаты решение этих проблем? Есть ли примеры позитивного опыта решения подобных проблем в других регионах России?

- Позитивным примером решения таких проблем можно считать строительство инфраструктурного объекта в Костроме, где постепенно выстраивается государственно-частное партнерство в этой области. В данном случае частные инвестиции работают на улучшение качества услуги по обращению с отходами.

Еще один такой пример – это Екатеринбург, где работает механизм «зеленых» закупок. Эффективное сотрудничество бизнеса и власти привело к тому, что почти весь мусор в городе попадает не на полигон, а в мусоросортировочный центр. Там его разделяют на фракции и доставляют на местный завод «Уралтермопласт». Мусор превращается в скамейки, детские площадки и ограждения, которые впоследствии используются в благоустройстве города.

Альбина Дударева. Фото: oprf.ru

Стоит ли в решении «мусорной» проблемы уповать на инвесторов, которые могут «зайти» на мусорные свалки и полигоны?

- Однозначно, нет. Инвестор – это не добрый Дед мороз с мешком, который пришел и дал нам денег. Любой инвестор извлекает прибыль, поэтому не надо думать, что они побегут в этот бизнес просто так. Сегодня многим ошибочно кажется, что мусор «зашел» на завод, а «вышли» оттуда деньги. На самом деле выкинутый мусор попал на свалку, и деньги осели в кармане у нелегального бизнеса, который крайне выгодный.

Сломать эту картинку призвана реформа в сфере обращения с отходами. Должны быть построены цивилизованные объекты по переработке отходов. Этот процесс затратный, и чаще всего мы сталкиваемся с тем, что объекты в других странах имеют статус государственной собственности. Дальше они отдаются в эксплуатацию бизнесу и строятся на основе ГЧП. Поэтому ждать инвесторов не нужно.

Грозит ли Петербургу сжигание мусора и строительство мусоросжигательных заводов?

- Все зависит от самих граждан. Если они не будут бдительными, то какой-нибудь из «чудо-инвесторов» захочет продать нам технологию, которая в их стране никому не нужна, но деньги на ее изобретение были потрачены.

В программе вашего «антимусорного рейда» не было полигона ТБО «Новоселки». Однако этот объект тревожит петербуржцев уже не один год, в особенности северные районы города – из-за зловоний, распространяемых свалкой. Почему, на ваш взгляд, закрытие и рекультивация полигона «Новоселки» не произошли раньше?

- Не произошло, потому что ждали того самого инвестора с мешком денег. А он не пришел, поэтому свалки растут. Мусор изменил свой морфологический состав, поэтому накапливается все больше неперегнивающих фракций. Дальнейшее непринятие мер грозит уже экологической бедой.

Насколько, по вашему мнению, будет эффективна станция активной дегазации на полигоне «Новоселки»? И будет ли вообще реализован этот проект, так как это уже не первое подобное заявление местной власти.

- Дегазация – это один из методов нейтрализации вреда, но она одна никого не спасет. На сегодняшний день нужно думать не о рекультивации старых объектов, а, хотя бы, не плодить эти объекты накопленного экологического вреда. Важно с умом подойти к строительству новых объектов, а потом заняться старыми. Давайте начнем грамотно работать со свежим мусором, а уже потом оценим состояние объекта, чтобы понять, нужна нам дегазация или нет. Если полигон проходил весь технологический цикл нормально, то у него особых выделений быть не должно. Если же экономили на рекультиванте, не следили за качеством поступающих отходов и наряду с ТКО туда попадали промышленные отходы, и сегодня внутри свалки происходят химические процессы и выделяются газы, то тогда эту ситуацию необходимо как минимум мониторить.

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Как вы оцениваете грамотность горожан в плане обращения с отходами? Насколько сокращение мусорных свалок в городе зависит от раздельного сбора мусора?

- Я не вижу панацеи в раздельном сборе мусора, который сегодня популяризируется слишком активно. Ряд системных мер могут привести к уменьшению количества захораниваемых отходов, но ждать чуда от того, что мы будем раздельно собирать мусор, и это приведет к уменьшению свалок – не приходится. Должны быть построены перерабатывающие заводы, тем более что сейчас существуют системы, сами распознающие мусор. Но когда нет ничего, раздельный сбор не поможет.

Европа сначала пришла к экологическому сбору, потом при раздельном сборе часть мусора у людей забиралась бесплатно. Платят за этот мусор сами производители, у нас эта система только выстраивается. Раздельный сбор мусора - это всего лишь один из элементов создания системы, и он может оказаться не самым важным. Зачем понуждать сегодня людей к раздельному сбору, если они потом будут видеть, что мусор помещается в один мусоровоз? Это все может привести к обратному эффекту. Сначала нужно создать инфраструктуру, а потом приучать к ней граждан.