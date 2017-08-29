Смольный прогнозирует среднюю зарплату в Петербурге 67 тыс. рублей. По мнению чиновников, такая сумма будет фигурировать уже к 2020 году. Об этом сообщает «Росбалт».

Согласно данным комитета по экономической политике и стратегическому планированию, в 2018 году средняя зарплата в Севе6рной столице составит почти 58 тыс. рублей, а в 2019 - 62,5 тыс. рублей.

Однако реальная заработная плата, учитывая инфляцию, при этом будет расти лишь на 2% в год. Денежные доходы населения, по прогнозам чиновников, в 2020 году составят 50,6 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2017 года средняя номинальная начисленная зарплата в Петербурге составила 52,3 тыс. рублей. При этом реальные денежные доходы при этом упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 4%, и составляют менее 42 тыс. рублей.

«Сложившаяся ситуация связана с накопленной инфляционной нагрузкой, падением доходов от предпринимательской и других видов деятельности», - рассказал и. о. главы комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Ранее Петростат сообщил, что средняя зарплата в Северной столице достигла 53,3 тыс. рублей. После этого портал «Санкт-Петербург.ру» провел свое исследование про зарплаты. Мы опрашивали петербуржцев на улице и с помощью социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности в опросе приняло участие более 300 человек.

Первое место в диапазоне зарплат заняла графа «от 35 до 50 тыс. рублей» - столько зарабатывает 25% опрошенных. Чуть меньше, 20% респондентов, в месяц получают от 20 до 25 тыс. рублей. Третье место заняли те, кто зарабатывают более 60 тыс. рублей в месяц, - таких оказалось 14%.