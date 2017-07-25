Уровень безработицы в Петербурге составил 1,6%

Уровень безработицы в Петербурге в этом году составляет 1,6%. Об этих данных, подсчитанных по методологии Международной организации труда (МОТ), рассказал на заседании в Смольном и.о. руководителя комитета по труду Николай Рогачев.

По его словам, уровень занятости составил 73,5% и это «высокий уровень и по среднеевропейским меркам», приводит слова Рогачева АБН.

Рогачев также добавил, что в целом по Северо-Западу показатель безработицы значительно выше - 4%. По России уровень безработицы еще выше - 5,3%.

Прежде Петростат заявлял, что минимальный размер оплаты труда в Северной столицы составляет 16 тыс. рублей, что более чем на треть выше, чем в предыдущий период. При этом средняя зарплата в Петербурге по этим подсчетам составила 53,3 тыс. рублей.