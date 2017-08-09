Смольный: Средняя зарплата в Петербурге сейчас - 52 тыс. рублей

Средняя зарплата в Петербурге сейчас - 52 тыс. 259 рублей. Такие данные приводит комитет по труду и занятости населения Смольного.

"В сравнении с прошлым годом средняя зарплата по городу стала больше на 8,8%", - цитирует зампреда комитета Николая Рогачева издание "Мой район". При этом, по его словам, средняя задолженность по зарплатам в Петербурге около 100 млн рублей.

Минимальный размер оплаты труда с января вырос до 16 тыс. рублей. Это один из лучших показателей по стране, подчеркнул Рогачев.

С 2014 по 2016 год наблюдается отрицательный прирост трудовых мигрантов. Среди безвизовых стран 60% трудовых патентов получают граждане Узбекистана и Таджикистана, которые, как правило, занимаются неквалифицированным трудом.

"Прежде всего мы работаем с человеком, во вторую очередь - с работодателями над закрытием позиций. Но в первую очередь, мы трудоустраиваем. В тех случаях, когда трудоустройство не совершается в оперативном режиме, то есть человек не востребован в коротком периоде, мы стараемся "докрутить" человека, чтобы он под конкретного работодателя был дообучен", - цитирует Рогачева канал "Санкт-Петербург".

Ранее Петростат сообщил, что средняя зарплата в Северной столице достигла 53,3 тыс. рублей. После этого портал "Санкт-Петербург.ру" провел свое исследование про зарплаты. Мы опрашивали петербуржцев на улице и с помощью социальной сети "ВКонтакте". В общей сложности в опросе приняло участие более 300 человек.

Первое место в диапазоне зарплат заняла графа "от 35 до 50 тыс. рублей" - столько зарабатывает 25% опрошенных. Чуть меньше, 20% респондентов, в месяц получают от 20 до 25 тыс. рублей. Третье место заняли те, кто зарабатывают более 60 тыс. рублей в месяц, - таких оказалось 14%.