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«Санкт-Петербург.ру» и Петростат разошлись в оценке уровня средней зарплаты

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© Фото: Shutterstock

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Реальная зарплата среднестатистического петербуржца, по оценкам издания, на 14 тыс. рублей меньше.

Порой, глядя на статические данные, диву даешься, как это социологи сумели столько насчитать. Например, согласно статистике Петростата, средний уровень зарплаты в Петербурге составляет 53,3 тыс. рублей. Не то чтобы мы были удивлены, но захотелось проверить эту цифру. Редакция «Санкт-Петербург.ру» решила провести свой опрос и узнать, совпадут ли результаты с данными региональной службы статистики.

Мы опрашивали петербуржцев на улице и с помощью социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности в опросе приняло участие более 300 человек. Первое место в диапазоне зарплат заняла графа «от 35 до 50 тыс. рублей» — столько зарабатывает 25% опрошенных. Чуть меньше, 20% респондентов, в месяц получают от 20 до 25 тыс. рублей. Третье место заняли те, кто зарабатывают более 60 тыс. рублей в месяц, - таких оказалось 14%.

Из всех наших респондентов больше всех зарабатывает управляющий директор компании по имени Андрей: его зарплата составляет 200 тыс. рублей в месяц. Меньше всех получает мерчендайзер Максим - 16 тыс. рублей.

Для расчета средней зарплаты мы брали верхнюю границу в каждом пункте. Расчеты производили следующим образом: посчитали, сколько коллективно зарабатывают респонденты из каждой категории, сложили зарплаты всех категорий и поделили на общее количество участников опроса. Получилось 39,7 тыс. рублей. Что на 13,6 тыс. рублей меньше, чем по данным Петростата. К тому же, управление службы статистики наверняка учитывало только официальную зарплату, «Санкт-Петербург.ру» просил назвать реальный заработок.

Вероятно, такая разница объясняется тем, что в нашем опросе не принимал участие Владимир Литвиненко - ректор Петербургского горного университета, бывший научный руководитель Владимира Путина, не так давно ставший долларовым миллиардером

В отличие от ректора Литвиненко, многие петербуржцы отвечать на вопрос о своей зарплате не захотели. Так, например, один респондент на вопрос о том, сколько он зарабатывает, ответил фразой известного литературного героя: «Может быть вам еще ключи дать от квартиры, где деньги лежат?»

 
Михаил Грачев, Ольга Бережнева, «Санкт-Петербург.ру»

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