«Санкт-Петербург.ру» и Петростат разошлись в оценке уровня средней зарплаты

Порой, глядя на статические данные, диву даешься, как это социологи сумели столько насчитать. Например, согласно статистике Петростата, средний уровень зарплаты в Петербурге составляет 53,3 тыс. рублей. Не то чтобы мы были удивлены, но захотелось проверить эту цифру. Редакция «Санкт-Петербург.ру» решила провести свой опрос и узнать, совпадут ли результаты с данными региональной службы статистики.

Мы опрашивали петербуржцев на улице и с помощью социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности в опросе приняло участие более 300 человек. Первое место в диапазоне зарплат заняла графа «от 35 до 50 тыс. рублей» — столько зарабатывает 25% опрошенных. Чуть меньше, 20% респондентов, в месяц получают от 20 до 25 тыс. рублей. Третье место заняли те, кто зарабатывают более 60 тыс. рублей в месяц, - таких оказалось 14%.

Из всех наших респондентов больше всех зарабатывает управляющий директор компании по имени Андрей: его зарплата составляет 200 тыс. рублей в месяц. Меньше всех получает мерчендайзер Максим - 16 тыс. рублей.

Для расчета средней зарплаты мы брали верхнюю границу в каждом пункте. Расчеты производили следующим образом: посчитали, сколько коллективно зарабатывают респонденты из каждой категории, сложили зарплаты всех категорий и поделили на общее количество участников опроса. Получилось 39,7 тыс. рублей. Что на 13,6 тыс. рублей меньше, чем по данным Петростата. К тому же, управление службы статистики наверняка учитывало только официальную зарплату, «Санкт-Петербург.ру» просил назвать реальный заработок.

Вероятно, такая разница объясняется тем, что в нашем опросе не принимал участие Владимир Литвиненко - ректор Петербургского горного университета, бывший научный руководитель Владимира Путина, не так давно ставший долларовым миллиардером.

В отличие от ректора Литвиненко, многие петербуржцы отвечать на вопрос о своей зарплате не захотели. Так, например, один респондент на вопрос о том, сколько он зарабатывает, ответил фразой известного литературного героя: «Может быть вам еще ключи дать от квартиры, где деньги лежат?»

Михаил Грачев, Ольга Бережнева, «Санкт-Петербург.ру»