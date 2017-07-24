Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

Научный руководитель президента России Владимира Путина в 2017 году стал долларовым миллиардером. При этом руководитель Петербургского горного университета Владимир Литвиненко уже не первый год оказывается самым богатым ректором в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Литвиненко заработал в 2016 году 195,7 млн рублей, что на 81,5 млн рублей меньше, чем в 2015 году. По данным издания, декларации отражают лишь малую часть его состояния. В этом году ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций.

По состоянию 21 июля стоимость пакета составляла 59,9 млрд рублей (1,01 млрд долларов). Литвиненко - второй по величине совладелец «Фосагро» после основателя компании, экс-сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева и его семьи: они контролируют 48,48% акций.

В 2017 году в тройку рейтинга самых богатых академиков России также вошли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылев. Они задекларировали 64,5 млн и 48,6 млн рублей доходов соответственно. Четвертым по задекларированному доходу стал ректор Российского экономического института им Г.В. Плеханова Виктор Гришин с заработком 38,1 млн рублей.