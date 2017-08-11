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Смольный рассказал, как каждый месяц откладывать по 62 тыс. рублей на квартиру

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© Фото: РИА "Новости"

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Вот так просто, по мнению чиновников, среднестатистическая петербургская семья может накопить на свое жилье.

Глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян рассказал, как каждый месяц откладывать по 62 тыс. рублей на квартиру. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос Бориса Вишневского.

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В конце июня Шиян заявил, что среднестатистическая петербургская семья может за семь лет накопить на квартиру. Вишневский решил узнать, "какими статистическими данными он руководствовался, делая такое оптимистическое заявление".

"Шиян считает, что средняя семья в Петербурге имеет доход в 42 тыс. рублей в месяц на человека, и семья из трех человек должна иметь 126 тыс. рублей в месяц. Представим себе, что это родители и ребенок. У всех ли родителей на двоих в месяц 126 тысяч? Сильно не уверен. Это во-первых", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

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"Во-вторых, Шиян считает, что семья может "сберегать" половину своего дохода. На мой взгляд, это ошибочно. Покажите мне семью, где удается откладывать такой процент доходов. Да, если в год откладывать по 750 тыс., за семь лет можно собрать пять млн рублей", - также добавил депутат ЗакСа.

При этом, утверждает Вишневский, он лично не знает среднестатистических семей, которым бы удавалось откладывать столько денег.

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